¿Cuándo y a qué hora inicia la primavera en Guadalajara?

La primavera está por llegar a Guadalajara y será mañana cuando arranque esta época del año marcada por la floración y el calor. Estos son todos los detalles de este evento:

El equinoccio de primavera 2026 es uno de los eventos astronómicos más esperados del año en México, pues este fenómeno marca el inicio de la época más cálida en el hemisferio norte y se caracteriza porque durante esta fecha el día tiene una duración casi igual a la noche .

¿A qué hora llega la primera?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la luz solar se distribuya de manera uniforme en ambos hemisferios, y este año se registrará este viernes 20 de marzo en punto de las 08:46 de la mañana (horario del centro de México) . Además de su relevancia científica, el equinoccio de primavera también tiene un importante valor cultural, especialmente en los sitios arqueológicos del país.

En México, el equinoccio de primavera es especialmente significativo por las tradiciones que lo rodean, como visitar zonas arqueológicas como Teotihuacán y Chichén Itzá, donde se puede apreciar el descenso de la sombra de la serpiente en la pirámide de Kukulkán, un espectáculo que atrae a miles de visitantes.

Para presenciar este evento, las personas suelen vestir de blanco y subir a las pirámides para "recargarse de energía", una práctica popular entre turistas y locales que forma parte de un ritual simbólico para sentir una conexión con la naturaleza y la historia.

Si vas a un sitio arqueológico, toma en cuenta:

Si planeas disfrutar del equinoccio de primavera en México en una experiencia mística al visitar algún recinto arqueológico, toma en cuenta estos consejos:

Llega temprano : Los sitios arqueológicos en este día suelen llenarse rápidamente.

: Los sitios arqueológicos en este día suelen llenarse rápidamente. Usa ropa cómoda y ligera : Preferentemente de colores claros y materiales transpirables como algodón o lino.

: Preferentemente de colores claros y materiales transpirables como algodón o lino. Protección solar : Lleva bloqueador, gorra o sombrero.

: Lleva bloqueador, gorra o sombrero. Hidratación : Mantente bien hidratado durante la visita.

: Mantente bien hidratado durante la visita. Respeta las indicaciones: Sigue las reglas de cada zona arqueológica.

Además, si prefieres evitar multitudes, puedes observar el fenómeno desde espacios abiertos como parques, playas o montañas, donde también podrás notar el equilibrio entre el día y la noche.

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