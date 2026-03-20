La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG) ocasionó una jornada de violencia en México, pero ahora, lo que se observa es el relevo en la dirección de la organización criminal. Algunos nombres comienzan a mencionarse, aunque uno prevalece en el análisis de los expertos como el sucesor del capo. Estos son los datos:

A casi un mes de la caída de "El Mencho", expertos en seguridad nacional coinciden en que Juan Carlos Valencia González podría ser el siguiente jefe máximo, esto debido a su ascendencia y para mantener la unión del grupo criminal .

¿Quiénes forman la lista de los posibles sucesores de “El Mencho”?

El Universal consultó con el especialista David Saucedo; el experto en seguridad Abraham Serrano; y con el doctor e investigador Víctor Sánchez, sobre la posible sucesión tras el abatimiento de "El Mencho" y mencionaron que, además de Valencia están: Audias Flores de Silva, "El Jardinero"; Gonzalo Mendoza, "El Sapo"; Ricardo Ruiz Velasco, "El doble R"; y Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako", como posibles cabezas .

Respecto a los motivos por los que el "R-3" se posiciona como el nuevo líder del cártel, Víctor Sánchez mencionó que la relación que tenía con Oseguera Cervantes fue fundamental, sin embargo, también influyen las conexiones que tenía con la otra parte de la familia, es decir, "Los Valencias"; "en realidad son la familia que ha estado al frente, incluso de la organización que precedió al CNG que era el Cártel del Milenio o de los Valencia".

Desde la perspectiva de Saucedo y Serrano, el liderazgo del CNG por el "Tricky tres" no sólo en un hecho "dinástico", sino una decisión estratégica que les permita, a ellos y sus aliados, permanecer con la seguridad de que el cártel continuar sus operaciones en México y en más de 40 países.

¿Seguirá el dirigencia unipersonal en el cártel?

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos es la viabilidad de una dirigencia unipersonal. David Saucedo recordó que, tras la muerte de "El Mencho", el grupo operó bajo un "liderazgo colegiado", a través de "El Sapo", "El Jardinero", "El Doble R" y el mismo Juan Carlos Valencia.

Este modelo, explicó, permite dispersar los esfuerzos de captura por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses . En contraste, designar a un sólo líder lo convertiría automáticamente en el principal objetivo de las fuerzas de seguridad , lo que representaría un movimiento estratégico poco probable.

"Bajo este esquema, los esfuerzos de detención y captura se dividen entre cuatro, pero si nombras a uno, si se genera una sucesión unipersonal, los esfuerzos se concentran en una persona", mencionó Saucedo.

Para Abraham Serrano, miembro del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés: Overseas Security Advisory Council), el CNG ha iniciado una fase de "reorganización adaptativa" en la que "va a ir mutando" para sobrevivir.

De acuerdo con el consultor en Seguridad y Defensa, el grupo criminal tiene que revisar cuatro ejes, tras la caída de "El Mencho":

Continuidad del flujo de droga y dinero Revisión de mando distribuidos Control del territorio selectivo Legitimación cognitiva

¿Qué viene al interior del cártel?

Serrano señaló que, tras asumir el cargo, de cualquiera de los líderes, hay al menos dos fases:

De cero a 6 meses va haber una estabilización y disciplina

De 6 a 18 meses, expansión selectiva, tecnificación, optimizar corredores y diversificación de crímenes (huachicol, secuestro, extorsión, fraude y más)

"Entonces, aquí el riesgo real para México es la capacidad de regeneración de estas organizaciones y si el Estado puede lograr presionar simultáneamente el flujo, los facilitadores, la logística y la narrativa que estas organizaciones, porque si no sólo va a cambiar el rostro, el sistema se reorganiza y se adapta y va a seguir", subrayó Serrano.

Luchas internas en el cártel

Para Saucedo, especialista en seguridad, el posible relevo también abre la puerta a tensiones internas . Según el análisis, dentro del CNG existen dos corrientes: una más "política y empresarial", representada por perfiles como "El 03" y "El Jardinero", y otra más violenta o "militar", encabezada por figuras como "El Sapo" y "El Doble R" .

Si la sucesión favorece al "ala moderada", podría darse una transición más estable y una continuidad en las operaciones del grupo. Pero si el control recae en la facción más violenta, se anticipa un incremento en los niveles de violencia en distintas regiones del país, declaró.

Otro factor clave, resaltó Saucedo, será la reacción de operadores locales, alcaldes, empresarios y células criminales vinculadas al CNG. El analista advirtió que no todos los integrantes son leales a la organización en sí, sino a liderazgos específicos como el de "El Mencho" .

Recordó que, en el pasado, rumores sobre la muerte o enfermedad del líder del cártel provocaron fracturas internas y la aparición de grupos disidentes, como el Cártel Independiente de Colima o células en Michoacán y Guanajuato.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos nació el 12 de septiembre de 1984, por lo que tiene 44 años, en Santa Ana, California. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", cofundador del extinto Cártel del Milenio, y Rosalinda González Valencia, quien más tarde se convirtió en esposa y operadora de "El Mencho".

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Valencia González es conocido como el "Pelón", "El R-3", "El JP", "Tricky Tres" y "El 03". La DEA ofreció 5 millones de dólares por información para su captura .

Según los especialistas, Juan Carlos Valencia González, además de ser uno de los herederos por linaje de "El Mencho", era una persona preparada dentro del cártel. David Saucedo explicó que "El 03" fue el encargado de al menos cuatro coordinaciones y entre las funciones que desempeñó fueron:

Creación y liderazgo de grupo Élite, brazo armado del CJG

Operaciones en el estado de Zacatecas, de las que fue relevado debido a la alta presencia del Cártel de Sinaloa

Operaciones internacionales del CNG

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