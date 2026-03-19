Esta mañana, comenzó a circular en redes sociales la versión acerca de que una hija del "Mayo Zambada" había sido detenida en Sinaloa luego de un operativo militar. Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio más detalles sobre el hecho, en que informó de la detención de un presunto integrante de un grupo criminal y el deceso de 11 personas tras un enfrentamiento.

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en el estado de Sinaloa para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad.

Así fue el operativo contra “Los Mayos” en Sinaloa

En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal . Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal (Ismael Zambada García), quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

En continuidad a este operativo, se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”. Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque .

Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida . En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

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El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población.

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