El tipo de cambio esta mañana del viernes 20 de marzo es de 17.75 pesos por dólar (Ciudad de México 07:30 horas), según datos de Bloomberg.

Cotización peso-dólar en bancos este viernes 20 de marzo de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banamex 17.20 18.14 Banco Azteca 16.20 18.34 Banorte 16.50 18.10 BBVA Bancomer 16.88 18.02

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:20 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

¿Cómo quedó la cotización del dólar - peso ayer?

El dólar retrocedió frente a la mayoría de monedas y el yen se llevó la mejor parte, al apreciarse 1.4%, ya que Kazuo Ueda, gobernador del Banco Central de Japón, dejó la puerta abierta a un aumento de tasas de interés el mes que viene.

El peso ganó 0.6% y acabó en 17.74 unidades por dólar, aunque llegó a 17.96 durante momentos del jueves .

¿Cómo cerró la bolsa ayer jueves?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 0.88% para acumular cuatro bajas en las últimas cinco jornadas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 65,199.4 unidades , en una jornada con pérdidas en los mercados del mundo.

"En el mercado de capitales se mantuvieron las pérdidas relacionadas con la aversión al riesgo", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, añadió la experta, el IPC "cerró con una pérdida del 0.88% y acumuló cuatro bajas en las últimas cinco sesiones" y señaló que, al interior, destacaron las ganancias de las emisoras de los grupos aeroportuarios del Pacífico (+2.42%), del Centro (+2.34%) y del Sureste (+1.96%).

“Nos falta crecer”: Sheinbaum, sobre la economía de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que a la economía del país le hace falta impulsar el crecimiento, por lo que instó a la banca a que aumente el crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

"Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo", indicó Sheinbaum en su intervención en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento "compartido".

Por ello, instó a la banca a que aumente los créditos para desencadenar un mayor crecimiento.

"Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país; le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más", dijo.

En 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0.8%, y para este año los analistas esperan un 1.5%.

No obstante, Sheinbaum se mostró optimista al subrayar que, en seis años, la pobreza se redujo en 13.5 millones de personas, lo que calificó como la mayor disminución en la historia y en América Latina.

Añadió que el peso se mantiene fuerte, la inflación está controlada y que el país ha logrado contener el impacto internacional sobre los combustibles mediante un esquema de compensación y un acuerdo voluntario para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos (1.33 dólares).

Con información de EFE, SUN y Bloomberg

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