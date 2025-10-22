Profeco: ¿Dónde comprar la papaya a mejor precio?

La papaya, conocida por su sabor dulce y refrescante, es una de las frutas tropicales más apreciadas en México y el mundo. Además de su agradable textura, es un alimento altamente nutritivo y versátil, ideal para disfrutar fresco, en licuados, aguas, ensaladas, postres o conservas. Originaria del sur de México y Centroamérica, su nombre proviene del vocablo maya páapay-ya, que significa “zapote jaspeado”.

Rica en agua, fibra y antioxidantes, la papaya es fuente natural de vitaminas A, C y E, así como de potasio y licopeno, un compuesto que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas. Gracias a la enzima papaína, favorece la digestión y contribuye a prevenir el estreñimiento. También fortalece el sistema inmunológico, protege la vista y se asocia con una menor probabilidad de padecer asma o diabetes, según diversos estudios.

En 2024, México produjo más de un millón 140 mil toneladas de papaya, ubicándose como el tercer productor mundial. Los principales estados que encabezan la producción son Oaxaca, Colima y Chiapas, que en conjunto aportaron el 60% del total nacional. La variedad Maradol domina ampliamente el mercado mexicano, representando el 99% de la producción. Además, el consumo anual promedio por persona alcanzó los 7.3 kilogramos, reflejo del gusto nacional por esta fruta, que se encuentra disponible todo el año.

¿Dónde comprar la papaya a mejor precio?

De acuerdo con datos del programa “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio por kilogramo de papaya Maradol fue de 39.90 pesos a nivel nacional. Sin embargo, el costo varía según la región:

Los precios más bajos se registraron en Ciudad de México, Durango y Oaxaca, donde el kilo se pudo conseguir desde 30.00 pesos.

Los precios más altos se encontraron en Tampico (47.42 pesos), Monterrey (46.58 pesos) y San Luis Potosí (43.83 pesos).

Otras ciudades con precios accesibles fueron Tuxtla Gutiérrez (36.88 pesos) y Mérida (36.33 pesos).

¿Cómo saber cuándo una papaya está en su punto?

Profeco recomienda revisar el color y el estado de la fruta antes de comprarla. Una papaya con cáscara predominantemente naranja indica madurez y dulzura. Si aún está verde, lo mejor es dejarla madurar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa. Evita adquirir piezas con magulladuras o manchas oscuras, ya que podrían estar en mal estado.

Por su sabor, sus beneficios para la salud y su disponibilidad constante, la papaya sigue siendo una excelente opción en la mesa de los mexicanos. Y si se compra al mejor precio, todavía sabe mejor.

Consulta más información en este enlace: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_guia_de_consumo_2025_10_0yFI5Dlz.pdf

EE