Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

