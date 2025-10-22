Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

