Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13