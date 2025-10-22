Miércoles, 22 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 22 de octubre informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

