Dónde comprar más barata la flor de cempasúchil en CDMX para el Día de Muertos 2025

En la Ciudad de México, la tradición del Día de Muertos se vive con intensidad cada año y, entre los elementos más emblemáticos de las ofrendas, sobresale la flor de cempasúchil.

Esta peculiar flor es cien por ciento mexicana y cultivada desde tiempos prehispánicos, los mexicas la consideraban una flor sagrada asociada al sol y la vida, de hecho por su color anaranjado, en la cosmovisión indígena, se creía que su resplandor ayudaba a guiar las almas de los difuntos hacia las ofrendas colocadas por sus familias durante el Día de Muertos y por eso se le llama también “la flor del muerto”.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), México produce alrededor de 25 mil toneladas de flor de cempasúchil cada año, principalmente en estados como Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México.

En este sentido, a continuación compartiremos contigo los mejores lugares de la capital mexicana en los que puedes comprar económicamente esta simbólica flor para adornar el altar a tus seres queridos este próximo 2 de noviembre.

¿Dónde comprar flor de cempasúchil en Ciudad de México?

Una de las opciones con mejor costo-beneficio es comprar directamente al productor en las zonas agrícolas de la ciudad, como San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, en estos espacios se promueve la venta local, sin intermediarios, lo que permite encontrar macetas desde 15 o 20 pesos y flores recién cortadas.

Para quienes prefieren acudir a mercados establecidos, el Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, es una de las referencias clásicas para flores de temporada, este mercado ofrece una amplia variedad de cempasúchil y suele tener precios accesibles antes de que aumenten por la alta demanda de los días previos al 2 de noviembre.

También se ha habilitado un mapa interactivo con puntos de venta, mercados y caravanas de productores para facilitar la compra de la flor en distintos puntos de la capital, esta herramienta permite comparar precios, ubicaciones y horarios de atención para elegir la opción más conveniente.

Además, del 17 de octubre al 2 de noviembre estará el Festival del Cempasúchil 2025 que reúne a más de 70 productores de Tláhuac y Xochimilco, quienes ofrecen sus flores a precios que van desde 25 hasta 100 pesos, según el tamaño y la calidad. Este evento se ha consolidado como uno de los principales espacios para adquirir flores frescas y apoyar directamente al campo capitalino.

El cultivo y la venta del cempasúchil representan un impulso significativo para la economía rural de la capital y del centro del país. Además, su presencia en los altares del Día de Muertos ha sido reconocida como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, dentro de la declaratoria del Día de Muertos en 2008.

YC