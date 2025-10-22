Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 78%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Monterrey