Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 78%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

