Hoy en Farmacia Guadalajara puedes aprovechar increíbles promociones 3x2 en una variedad de productos, desde alimentos hasta artículos de higiene personal. Esta es una excelente oportunidad para abastecerte de tus favoritos y cuidar tu bolsillo al mismo tiempo.

Entre los productos participantes encontrarás desde galletas y chocolates hasta cremas y bálsamos para el cuidado personal. Recuerda que estas promociones aplican solo a productos seleccionados.

Ofertas en Farmacia Guadalajara hoy, 20 de octubre

3x2 en productos seleccionados

ANTIESPASMÓDICOS

Libertrim Alfa 200/75/45 mg (24 tabletas)

Libertrim SII 200/75 mg (24 tabletas)

Cuidado personal

Bálsamos para labios Vaseline

Crema corporal Vaseline Advanced o Intensive Care 100 ml

Galletas

Oreo (excepto mini 99 g y 85 g)

Chips Ahoy! (excepto minis 85 g)

Ritz (excepto Ritz Bits 85 g)

ESPECIAL/ FARMACIA GUADALAJARA

Chocolates y dulces

Milky Way 48 g

Snickers 48 g

Turín de Nuez 18 g

Skittles 97.4 g

Skwinklote 40 g

Chicles Doublemint 37.5 g (15 piezas)

Hubba Bubba

Es importante revisar los detalles de cada oferta, así como sus condiciones de compra, directamente en el sitio oficial de Farmacia Guadalajara para evitar sorpresas y asegurarte de aprovechar al máximo la promoción.

No dejes pasar estas oportunidades y comienza la semana aprovechando las mejores ofertas en Farmacia Guadalajara.

AS