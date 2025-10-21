Krispy Kreme lanza sus nuevas mini donas: Precio y dónde conseguirlas

Porque todo se disfruta más en pequeños bocados, este octubre Krispy Kreme regresa con tus donas favoritas, pero esta vez en un formato ideal para compartir con familia y amigos. Las donitas mini han llegado, y aquí te contamos todos los detalles para que consigas las tuyas.

La cadena de venta de donas más popular de todos los tiempos anuncia una vez más un lanzamiento delicioso que no te puedes perder, en especial si eres fanático de lo dulce pero en pequeñas cantidades, pues ahora las donas mini ya son una realidad y están a la venta en las sucursales participantes de Krispy Kreme .

Tras la exitosa colección de Halloween y Día de Muertos, en la que se incluyeron donas temáticas y con sabores de la temporada spooky, esta semana Krispy Kreme sorprendió a todos sus compradores con una edición especial de las donas más representativas de su catálogo.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, las mini donas se venderán en un paquete de nueve piezas con dos sabores distintos: el glaseado original y la icónica dona de chispas de colores.

Y aunque Krispy Kreme está seguro de que todos quieren probar las mini donas, lamentablemente hasta ahora este paquete solo estará disponible en algunas tiendas participantes de Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nayarit, Coahuila, Colima, Estado de México, San Luis Potosí y Querétaro.

Puedes consultar si están disponibles en tu sucursal más cercana a través del siguiente enlace: https://www.krispykreme.mx/minis/.

Su precio de lanzamiento es de $179 pesos mexicanos en el caso de que escojas el paquete de donas glaseadas, y $229 si optas por la versión mixta que incluye glaseadas y con chispas.

Las donas son visiblemente más pequeñas, lo que es perfecto en caso de que quieras darte un gustito sin aportar muchas calorías a tu dieta. Además, al venderse en paquete puedes compartirlas con más personas, siendo el aperitivo ideal para llevar a una reunión.

También puedes leer: Beneficios de aplicar agua de papa en el cabello y cómo se hace

Si tu domicilio queda cerca de alguna de las sucursales participantes, recuerda que también puedes pedirlas por plataformas de envío como Uber Eats, Didi, Rappi y otras.

Así que, ¿qué esperas? Corre rápido por tus mini donitas y disfruta del sabor y la textura que Krispy Kreme puede ofrecerte.

¡Pequeños detalles para grandes momentos! �� Porque tú lo pediste, llegaron las NUEVAS Donas MINIS, el tamaño perfecto para compartir, regalar o disfrutar con quien más quieras ����



Encuéntralas en caja de 9 MINIS y elige entre Glaseada Original® o Chispas ��



YA disponibles en… pic.twitter.com/PRzRqxiNAf— Krispy Kreme México (@krispykrememx) October 20, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP