Estas motocicletas de Honda deben ir a revisión por falla

Motocicletas de la marca Honda de un cierto modelo podrían funcionar de forma deficiente, con relación a sus faros, por lo que es importante llevarlas a revisión. Estos son los detalles:

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda México emitieron un llamado a revisión para más de 400 motocicletas que presentan una falla que podría representar un riesgo para los conductores .

Honda notificará a posibles afectados por medio de correo electrónico o llamada telefónica para programar una cita con el distribuidor más cercano y atender el problema.

Quienes deseen verificar si su motocicleta está incluida entre los ejemplares defectuosos pueden consultarlo en las páginas oficiales de Honda México.

¿Qué motocicleta de Honda debe ir a revisión?

El llamado a revisión es para 412 motocicletas del modelo CB350D año 2024 , debido a una falla en el faro delantero que podría representar un riesgo para los conductores.

Según Honda, algunos componentes internos del faro podrían desajustarse, provocando que funcione de manera intermitente o deje de emitir luz por completo, lo que aumenta el riesgo de accidentes en condiciones de baja visibilidad.

La empresa realizará el reemplazo completo del faro sin costo para las y los propietarios de las unidades afectadas, a través de sus distribuidores autorizados, se informó en un comunicado de la Profeco.

Profeco anunció que dará seguimiento al cumplimiento de acción preventiva y recordó a los consumidores que pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor o a través de sus redes sociales oficiales para recibir orientación o presentar quejas.

