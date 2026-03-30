Muere otro connacional bajo custodia de ICE; México tomará acciones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo su custodia, a quien identificó como José Guadalupe Ramos Solano. Con esto ya suman 14 connacionales fallecidos en estas condiciones desde que comenzó la segunda administración de Donald Trump en enero de 2025.

En un comunicado, el ICE informó que Ramos Solano falleció el pasado 25 de marzo, cuando se encontraba en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

Señaló que el fallecido, al que describió como indocumentado "con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo", fue hallado inconsciente. Señaló que el personal del centro inició "inmediatamente" los procedimientos de reanimación y fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, California, donde se certificó su fallecimiento.

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El comunicado explica que el mexicano fue detenido en Redondo Beach el 6 de mayo de 2025 por posesión de una sustancia controlada y robo de bienes personales. Fue condenado por el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de agosto de 2025.

El pasado 23 de febrero, el ICE detuvo a Ramos durante una operación policial específica en Torrance, California, y lo trasladó al centro de detención de Adelanto.

El Servicio de Inmigración detalló que, a su llegada al centro de procesamiento, Ramos fue sometido a un examen médico y se detectó que sufría varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. Subrayó que recibió atención médica constante mientras estuvo bajo custodia, incluida la medicación diaria para tratar sus enfermedades.

Tras certificarse el deceso, se notificó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE a través del Centro de Coordinación de Integridad.

También se notificó al consulado mexicano para la localización de los familiares de Ramos.

Gobierno de México tomará acciones por muerte de connacionales bajo custodia del ICE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes que su gobierno tomará "acciones de protesta" por la muerte de Ramos.

"Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos", dijo durante su conferencia matutina.

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La Mandataria explicó que por primera vez se llevará esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto, en California, donde se encontraba el último connacional fallecido.

Se informó, además, que funcionarios mexicanos se reunirán con familiares de los connacionales fallecidos en Los Ángeles, junto con defensores de derechos humanos, con el objetivo de ofrecer apoyo y presionar a las autoridades estadounidenses.

Desde que Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca ha endurecido su política migratoria, por lo que más de 117 mil mexicanos han sido detenidos.

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MB

