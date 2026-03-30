Viacrucis de Iztapalapa 2026: Fechas clave y calles cerradas

En Lunes Santo se anticipa la representación del tradicional Viacrucis en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX). La Pasión de Cristo es uno de los eventos distintivos de esta región de México que recibe atención internacional.La Semana Santa comenzó el día de ayer con el Domingo de Ramos, el cual fue celebrado de acuerdo con el calendario litúrgico difundido por la Arquidiócesis Primada de México, en donde se señala que esta semana de celebraciones religiosas se extenderá hasta el domingo 5 de abril o Domingo de Resurrección. A continuación te mostramos el calendario completo para que no se te pase ninguna fecha importante:Por supuesto, la fecha clave respecto a esta nota es el Viernes Santo, agendado para el 3 de abril y en donde se realizará el Viacrucis, que es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Policía Vial no han oficializado el operativo vial y de seguridad que se implementará el próximo 3 de abril para la celebración de Viacrucis en el Viernes Santo. Sin embargo, las calles que han tenido cierres en celebraciones de este tipo en otros años son las siguientes:De igual forma, es posible que existan restricciones en avenidas y calles de los siguientes barrios:Por lo pronto, habrá que estar atentos a la información de Policía Vial o Protección Civil, ya que este evento religioso puede reunir a millones de visitantes que participen de ella.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB