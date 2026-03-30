Viacrucis de Iztapalapa 2026: Fechas clave y calles cerradas

En Lunes Santo se anticipa la representación del tradicional Viacrucis en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX). La Pasión de Cristo es uno de los eventos distintivos de esta región de México que recibe atención internacional.

La Semana Santa comenzó el día de ayer con el Domingo de Ramos, el cual fue celebrado de acuerdo con el calendario litúrgico difundido por la Arquidiócesis Primada de México, en donde se señala que esta semana de celebraciones religiosas se extenderá hasta el domingo 5 de abril o Domingo de Resurrección. A continuación te mostramos el calendario completo para que no se te pase ninguna fecha importante:

29 de marzo Domingo de Ramos Inicio de las actividades con la entrada de Jesús a Jerusalén 30 de marzo Lunes Santo Unción de Jesús en Betania 31 de marzo Martes Santo Anuncio de la traición de Judas y las negaciones de Pedro 1 de abril Miércoles Santo Conspiración de Judas Iscariote 2 de abril Jueves Santo Representación de la Última Cena, lavatorio de pies y arresto de Jesús 3 de abril Viernes Santo Viacrucis por las calles de Iztapalapa y crucifixión en el Cerro de la Estrella 4 de abril Sábado de Gloria Actos de reflexión y cierre de representaciones 5 de abril Domingo de Resurrección Final de la Semana Santa

Por supuesto, la fecha clave respecto a esta nota es el Viernes Santo, agendado para el 3 de abril y en donde se realizará el Viacrucis, que es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Operativo vial del Viacrucis 2026

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Policía Vial no han oficializado el operativo vial y de seguridad que se implementará el próximo 3 de abril para la celebración de Viacrucis en el Viernes Santo. Sin embargo, las calles que han tenido cierres en celebraciones de este tipo en otros años son las siguientes:

Calle Aztecas, donde suele iniciar el recorrido del Viacrucis

Ayuntamiento, donde se representa la primera caída de Jesús

Allende y Cuauhtémoc, escenario de la segunda caída

Cuauhtémoc y Lerdo, punto de la tercera caída

Macroplaza de Iztapalapa

Calles cercanas al Jardín Cuitláhuac

Accesos al Cerro de la Estrella, donde se realiza la crucifixión

Eje 6 Sur

Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida Javier Rojo Gómez

Avenida Año de Juárez

De igual forma, es posible que existan restricciones en avenidas y calles de los siguientes barrios:

San Lucas

San Pablo

San Pedro

San José

La Asunción

Santa Bárbara

San Ignacio

San Miguel

Por lo pronto, habrá que estar atentos a la información de Policía Vial o Protección Civil, ya que este evento religioso puede reunir a millones de visitantes que participen de ella.

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OB