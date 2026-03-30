El nombre de Carmiña Castro, creadora de contenido, comenzó a ser tendencia en redes sociales luego de que autoridades mexicanas reportaran su desaparición la noche del domingo. Según reportes locales, la joven de 29 años habría sido secuestrada por personas armadas.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a la joven y activó el protocolo Alba, que se aplica en casos de mujeres no localizadas.

Según la publicación, la última vez que se vio a la joven fue el domingo, en el domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, Culiacán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tienen más datos de su paradero.

"Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito", apuntó la Fiscalía.

De acuerdo con medios locales, testigos señalaron que un grupo de sujetos armados habría privado de la libertad a la joven mientras se encontraba en su negocio, y estaba acompañada de su esposo y su hijo.

¿Quién es Carmiña Castro, influencer desaparecida en Sinaloa?

Carmiña Castro Salazar, también conocida como 'Rosa Dely', es una joven de 29 años que genera contenido en redes sociales gracias a su negocio de repostería, a través del cual ofrece productos personalizados para celebraciones especiales.

En sus redes sociales, la joven ha difundido imágenes y videos del proceso de elaboración de sus creaciones, así como muestras de sus productos terminados.

Entre sus especialidades están los postres decorados, pasteles y dulces temáticos.

De acuerdo con la ficha oficial, la joven mide alrededor de 1.70 metros y presenta tatuajes distintivos en distintas partes del cuerpo, los cuales fueron incluidos como elementos clave para su identificación.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', que ha causado más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

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MB

