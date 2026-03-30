Primer Simulacro Nacional 2026: Qué hacer para recibir la nueva alerta en tu celular

El próximo 6 de mayo de 2026 se llevará a cabo el primer simulacro nacional del año, un ejercicio preventivo que resulta fundamental para fomentar la cultura de la prevención en todo México. En esta ocasión, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha anunciado una innovación tecnológica crucial para la seguridad ciudadana: la emisión de una alerta sísmica que llegará directamente a tu celular.

Este avance tecnológico busca garantizar que toda la población reciba el aviso oportuno de manera eficaz.

Este magno ejercicio de prevención está programado para iniciar en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La hipótesis oficial planteada por las autoridades simulará un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas del estado de Guerrero. Al tratarse de un escenario de gran intensidad, la participación activa de la ciudadanía y la correcta recepción de los avisos en los dispositivos móviles se vuelven factores determinantes para evaluar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante una emergencia real.

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¿Cómo funcionará la nueva alerta en tu celular durante el primer simulacro nacional de Protección Civil?

Este novedoso sistema utiliza la tecnología conocida como Cell Broadcast o difusión celular. Esta herramienta permite la transmisión masiva de mensajes en cuestión de segundos sin saturar las redes telefónicas, garantizando que el aviso llegue a todos los dispositivos que se encuentren dentro de un área geográfica específica, sin importar si el usuario cuenta con saldo o datos móviles en ese momento.

Durante el desarrollo de este ejercicio preventivo, los usuarios recibirán un mensaje de texto que aparecerá de forma automática en la pantalla de sus dispositivos, acompañado de un sonido distintivo y vibración. El aviso irrumpirá en la pantalla incluso si el equipo se encuentra bloqueado o en modo silencio.

Pasos de Protección Civil para activar la alerta del primer simulacro nacional en tu celular

Para asegurar la correcta recepción de este mensaje vital, es imprescindible que los ciudadanos verifiquen la configuración de sus teléfonos inteligentes con anticipación. En el caso de los usuarios que poseen dispositivos con sistema operativo Android, el proceso es bastante sencillo: deben acceder al menú de "Ajustes" o "Configuración", seleccionar el apartado de "Seguridad y emergencia" (o "Notificaciones", dependiendo de la marca del equipo) y cerciorarse de que la opción denominada "Alertas de emergencia" se encuentre activada.

Por otro lado, para aquellas personas que utilizan dispositivos iOS, como el iPhone, los pasos a seguir son igualmente rápidos y accesibles. Los usuarios deben entrar a la aplicación de "Configuración", dirigirse a la sección de "Notificaciones" y deslizar la pantalla hasta la parte inferior. En ese apartado, encontrarán un rubro específico llamado "Alertas gubernamentales", donde deberán encender todos los interruptores disponibles para permitir que el sistema operativo reciba y muestre las notificaciones de emergencia emitidas por las autoridades federales.

Además de la configuración interna de los menús, los expertos en tecnología y telecomunicaciones recomiendan mantener el sistema operativo del teléfono actualizado a su versión más reciente.

Como parte integral de la organización de este evento, las autoridades federales han habilitado una plataforma digital oficial para que empresas, escuelas, hospitales y ciudadanos en general registren sus inmuebles. Este registro, disponible en el portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , permite a las dependencias gubernamentales mapear la participación ciudadana, evaluar las rutas de evacuación y detectar áreas de oportunidad en los protocolos de seguridad interna de cada edificio.

Recomendaciones ante la alerta en tu celular por el primer Simulacro Nacional

Al momento de escuchar el sonido oficial y recibir la notificación en la pantalla, la principal recomendación es mantener la calma y actuar con total responsabilidad, recordando en todo momento que se trata de un escenario hipotético. Se debe proceder a la evacuación ordenada de los inmuebles, sin correr, sin gritar y sin empujar, dirigiéndose hacia los puntos de reunión previamente establecidos. Es el momento ideal para cronometrar los tiempos de salida y verificar que las brigadas internas de seguridad cumplan con sus funciones designadas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

