Con el objetivo de poner a prueba una medida tecnológica jamás utilizada en México, Protección Civil informó que en el Primer Simulacro Nacional 2026 se hará el envío de alertas directamente a teléfonos móviles.Este ejercicio, que es organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención en el país, poniendo en práctica las medidas de protección que se utilizan cuando ocurre un siniestro, está programado para realizarse el próximo 6 de mayo.La tecnología conocida como Cell Broadcast que se utilizará en el Primer Simulacro Nacional 2026 es un sistema de transmisión masiva de alertas, que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas, según especificaciones técnicas de la GSMA (organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo).Las características principales de este sistema son:Antes del Primer Simulacro Nacional 2026, puedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tu teléfono móvil tenga activas las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales".Los pasos para corroborar esto son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB