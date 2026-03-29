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Así es la alerta que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional 2026

Antes del Primer Simulacro Nacional 2026, puedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tenga activas las "Alertas de Emergencia"

Por: SUN .

El Primer Simulacro Nacional 2026 servirá para poner a prueba la nueva alerta en celulares. ESPECIAL/Canva/Gobierno de México

El Primer Simulacro Nacional 2026 servirá para poner a prueba la nueva alerta en celulares. ESPECIAL/Canva/Gobierno de México

Con el objetivo de poner a prueba una medida tecnológica jamás utilizada en México, Protección Civil informó que en el Primer Simulacro Nacional 2026 se hará el envío de alertas directamente a teléfonos móviles.

Este ejercicio, que es organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención en el país, poniendo en práctica las medidas de protección que se utilizan cuando ocurre un siniestro, está programado para realizarse el próximo 6 de mayo.

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Simulacro Nacional 2026: ¿Qué debes saber de la alerta en el celular?

La tecnología conocida como Cell Broadcast que se utilizará en el Primer Simulacro Nacional 2026 es un sistema de transmisión masiva de alertas, que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas, según especificaciones técnicas de la GSMA (organización global que representa los intereses de los operadores de red móvil en todo el mundo).

Las características principales de este sistema son:

  • No requiere internet ni datos móviles
  • No funciona como SMS, por lo que no satura la red
  • Llega a todos los celulares dentro de una zona específica
  • Puede activarse incluso si el teléfono está en silencio o bloqueado
  • Envía mensajes masivos en cuestión de segundos

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¿Qué hacer para recibir la alerta en el celular?

Antes del Primer Simulacro Nacional 2026, puedes asegurarte de que la alerta vaya a llegar a tu celular verificando que tu teléfono móvil tenga activas las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales".

Los pasos para corroborar esto son:

  1. Acceder a "Ajustes"
  2. Seleccionar "Seguridad y emergencia" (o "Notificaciones")
  3. Verificar que las "Alertas de emergencia inalámbricas" estén activas
  4. Entrar a "Configuración"
  5. Escoge la sección de "Notificaciones"
  6. Desliza hasta el final de la pantalla para activar las opciones bajo el rubro "Alertas gubernamentales".

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