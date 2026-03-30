Sheinbaum confirma que una persona tomó el sol en ventana de Palacio Nacional

Esta mañana durante la "Mañanera del Pueblo", la Presidenta Sheinbaum dio por cierta la situación de una mujer que salió a tomar el sol en una ventana de Palacio Nacional. Luego de que se discutiera la veracidad de un video que circuló en redes provocando cierta polémica, la Mandataria no solo confirmó la situación, sino que anunció que la persona fue sancionada.

"Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol", explicó Sheinbaum respecto al proceso que duró un par de días en especulación. "Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día", confesó Sheinbaum.

Una vez localizada, a la persona responsable se le informó que no puede realizar este tipo de actividades y, de acuerdo con la Presidenta, se le extendió una sanción por el hecho. Cabe destacar que, como señaló Sheinbaum, no existe un reglamento en el que se especifique que está prohibido salir a una ventana a tomar el sol.

"Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’ Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga: ‘No puede salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa" relató Sheinbaum respecto al hecho.

Con ello se da fin a la controversia iniciada hace prácticamente una semana cuando en redes sociales comenzaron a difundir el video en el que se ve una persona al pie de una ventana, tomando el sol. El video que obtuvo cierta repercusión fue contestado por el organismo Infodemia MX, el cual señaló que el material podría haber sido creado o alterado con Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a surgir nuevos ángulos, por lo que comenzó a ser complicado asegurarse de que se trataba de un video alterado. No obstante, tanto InfodemiaMx como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) se abstuvieron de comentar el hecho o realizar actualizaciones respecto a lo declarado.

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OB