Uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa, fue rescatado con vida por autoridades mexicanas. Se trata de José Alejandro Cástulo Colín."A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán", informaron en un comunicado conjunto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).