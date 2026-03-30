Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta en CDMX?

La alerta sísmica volverá a escucharse en la capital del país como parte de un ejercicio clave para la prevención. Autoridades invitan a la población a participar activamente en este ensayo nacional, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia real.

En México, la cultura de la prevención ante desastres naturales se fortalece mediante simulacros que buscan generar hábitos de reacción entre la población, además de evaluar la efectividad de los protocolos de protección civil.

En este contexto, el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026. Durante este ejercicio, se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México, como parte de un esfuerzo para poner a prueba los mecanismos de respuesta ante una eventual emergencia.

El objetivo principal es fortalecer la capacidad de reacción de las unidades internas de protección civil, así como de sus brigadas, ante posibles escenarios de riesgo. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a sumarse con responsabilidad, siguiendo las indicaciones y participando de manera ordenada.

Durante el simulacro, se alertará a la población a través de los 14 mil 191 altavoces instalados en el territorio mexicano y mediante un mensaje directo en los dispositivos celulares de los mexicanos, optimizando los protocolos de evacuación a través del avance tecnológico.

Los altavoces de la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activará en los estados y municipios que cuentan con cobertura a los 96 sensores que monitorean las zonas de peligro sísmico en el territorio mexicano, tales como:

Ciudad de México: en esta entidad federal la alerta sísmica sonará en las 16 alcaldías.

El Simulacro Nacional se desarrollará con base en una hipótesis de sismo

La alerta sísmica proporciona desde 20 a 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente, antes de la llegada de un sismo dependiendo de la distancia al epicentro y se mantiene activa por 1 minuto. Su sonido se diseñó en 1993, buscando que fuera único e inconfundible con otros.

Este ejercicio preventivo se desarrollará con base en una hipótesis de sismo, que permite simular un escenario realista. En esta ocasión se llevará a cabo bajo un movimiento telúrico con magnitud 8.2, con un epicentro planteado a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco en Guerrero.

Para participar en este simulacro, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil invitan a la población a registrar sus inmuebles en la plataforma digital de "Simulacro Nacional" de la SSPC hasta el próximo 5 de mayo.

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