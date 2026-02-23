El Cártel Jalisco Nueva Generación (CNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", hoy muerto, al menos desde 2015 ha conseguido dominar actividades delictivas relacionadas con el tráfico interno de drogas, huachicoleo, robo y extorsión, así como trata de personas. Por varios de esos delitos, en febrero de 2025 fue designado Organización Terrorista Transnacional por el gobierno de Donald Trump.

Armando Rodríguez Luna, profesor e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), advirtió que el CNG controla de manera total, las actividades delictivas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato .

"Que tenga presencia en alrededor de 30 entidades federativas no implica que en todas ejerza un dominio sobre las actividades criminales. Lo que se sabe de manera muy específica es que sí ejerce un control mayoritario o total en Jalisco y Michoacán, donde no tiene que disputar o negociar con ningún grupo criminal el control de las principales actividades criminales", explicó.

Las franquicias del cártel

De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financiero (Fincen, por sus siglas en inglés), el cártel de “El Mencho” es el principal operador de delitos como robo de combustible, extorsión y cobro de piso, trasiego de drogas mayoritariamente en México, pero también con fines de exportación a Estados Unidos, sobre todo metanfetaminas y, en los últimos años, fentanilo .

No sólo eso, a través de las alianzas con organizaciones criminales locales, el CNG ha incursionado en el negocio de cigarros pirata, tráfico de personas con fines de explotación sexual —principalmente migrantes— y fraudes a turistas , sobre todo con la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco, zona controlada en su totalidad por el cártel.

La DEA detalló en un informe de 2024 que la organización funciona "como una franquicia" , donde, mientras se cumpla con las recaudaciones pactadas, cada "franquiciatario" puede introducir tantos negocios como ellos deseen .

Además, una investigación de la revista digital InSight Crime publicada en 2022 reveló que el CNG ha incursionado en negocios como el tráfico ilegal de cigarros en México y Estados Unidos, a través del Cártel del Tabaco.

Los principales aliados del CNG en México han sido Guerreros Unidos, para obtener el control del trasiego de droga al interior del país, extorsiones y secuestros en Oaxaca, Guerrero y Morelos.

Lo mismo ha pasado con el Cártel de Santa Rosa de Lima, con el que mantuvo una pugna interna por el control de las extorsiones y el robo de combustible en el estado de Guanajuato, también por el trasiego de droga. Ante el riesgo de perder el territorio, en varias zonas han logrado acuerdos de paz y división de ganancias.

Incluso con el Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela, el CNG ha establecido alianzas para controlar la ruta de migrantes en México y las operaciones criminales en el sur y norte del país, principalmente en Chiapas y Chihuahua.

Actividad del cártel

El poder del CNG se ha diversificado por 3 vías: alianzas con organizaciones locales, eliminación de rivales y sometimiento de gobiernos municipales .

Funciona como marca de franquicia: organizaciones locales pagan por usar el nombre o recibir protección para operar con impunidad .

Sus principales negocios ilícitos son el trasiego nacional e internacional de metanfetamina, heroína y fentanilo, robo de combustible, fraudes y extorsión.

* El dato

Con unas facciones de “La Familia Michoacana”, el CNG logró el control de extorsiones, cobro de piso y robo de combustible.

