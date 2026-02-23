El pasado domingo 22 de febrero, cayó muerto Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG). El capo era un objetivo prioritario del Gobierno de Estados Unidos, quien, al mando del presidente Donald Trump, declaró al grupo delictivo como una organización terrorista en México .

Tras un operativo militar encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), "El Mencho" fue abatido. Esta operación costó 62 vidas humanas, entre civiles, elementos de seguridad e integrantes del cártel .

Tras este hecho, en México, principalmente en Jalisco, se desató un caos, una ola de violencia que mantuvo sitiada a la población. Hoy, según declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, todo vuelve al orden.

Pese al éxito de esta operación, surgen varias dudas, entre ellas, qué es lo que sigue desde el Gobierno de México para velar por la seguridad del país, y, no menos importante, qué sucederá dentro del cártel, es decir, quién manda ahora .

Lo que sigue desde el Gobierno de México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicó hace unos momentos desde sus redes sociales que, primero, reconoce la labor de las Fuerzas Armadas a cargo de esta operación, que se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo.

"Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de [Sedena]".

Luego de esto, lamentó la pérdida de vidas humanas, especialmente, de aquellos quienes pertenecían a las corporaciones de seguridad .

El funcionaro declaró que ahora, el Gobierno de México tiene como prioridad " proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional ", por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La reestructuración del CNG

Durante "La Mañanera" de la Presidenta, al funcionario se le cuestionó "sobre esta reestructuración que habrá en el cártel [CNG]; históricamente se sabe que cuando caen líderes, surgen nuevas cabezas".

Harfuch aseveró que el Gabinete de Seguridad está listo para cualquier eventualidad inmediata que pueda surgir entre los miembros del cártel tras la caída de "El Mencho".

" [...] la prioridad es la protección de la ciudadanía , estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya dentro del cártel: [...] estamos trabajando en el reforzamiento de la zona", dijo.

Sobre la reestructuración, el titular de la SSPC aseguró que la prioridad, en este momento, no son el resto de cárteles que operan en México, sino impedir el movimiento de reestructuración "del cártel que opera en Jalisco" .

Dijo además que " Hay un seguimiento particular de varios mandos de esta organización ".

