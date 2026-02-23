Viral: "Arremeten" físicamente contra therian "cocodrilo" en calles de Tampico

En plataformas digitales, la conversación en torno a los llamados therians continúa generando atención. Cada vez circulan más grabaciones, tanto en México como en otros países, donde se observa a personas desplazándose por la vía pública imitando el comportamiento de distintos animales. Al mismo tiempo, también han surgido relatos sobre presuntas agresiones en su contra, como un caso reciente ocurrido en Tamaulipas, donde un individuo caracterizado como “cocodrilo” fue pateado en plena calle.

Un “cocodrilo” en Tampico

En aplicaciones como TikTok, X e Instagram se difundieron imágenes en las que se aprecia a un joven que simula ser un cocodrilo mientras cruza una de las avenidas principales de Tampico. En el video, otro hombre que se encuentra de frente con él le propina una patada.

La grabación fue acompañada por un comentario publicado en X desde la cuenta @esdeprofugos2, que decía:

“En plena calle de Tampico, México, la gente se sorprendió al ver cómo un Therian se arrastraba entre ellos, pero más impactados quedaron cuando un héroe sin capa lo agarró como trapo viejo con tremenda patada”.

Opiniones encontradas en internet

El material generó numerosas reacciones. Algunos usuarios manifestaron su rechazo a cualquier forma de violencia hacia personas que se identifican como animales. Otros, en contraste, afirmaron que actuarían de manera similar si se encontraran con un therian en la vía pública.

Entre los mensajes que circularon se leen frases como: “Yo creo que no debe haber violencia. Mientras ellos no agredan, no porque te caen mal hay que golpearlos. Si eso fuera habría golpes a muchas personas diariamente”,“Ignoren a esas personas. Les hace falta algo, atención, vida, materia gris, pero ignórenlos y solitos se van a ir”, “En estos casos ¿con quién se levanta la denuncia? ¿Derechos humanos? ¿Protección animal?”, “No comparto la idea, pero tampoco es para hacerles daño. Respeto mutuo”, y “Una caguama para el chavo ese”.

Pese a la polémica, posteriormente se aclaró que el clip no correspondía a una agresión real. La grabación, que superó los 26 millones de reproducciones en TikTok, forma parte de un contenido humorístico elaborado por el creador digital Alan Cruz, conocido por producir videos de carácter cómico.

Incluso circula otro material en el que el mismo personaje, caracterizado como cocodrilo, aparenta estar a punto de ser atropellado en instalaciones de la Universidad de Tamaulipas; no obstante, también se trata de una actuación.

Aunque el episodio resultó ser una broma, las imágenes provocaron una discusión más amplia. Mientras un sector defiende el respeto hacia los therians, aun cuando su forma de identificarse pueda parecer inusual para algunos, otro grupo expresa abiertamente su rechazo. El intercambio de posturas refleja la división de opiniones que este fenómeno continúa generando en redes sociales.

