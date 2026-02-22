Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), fue abatido por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, este domingo 22 de febrero . El Gobierno federal finalmente dio detalles del operativo en el que el capo fue abatido:

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó, a través de un comunicado este domingo 22 de febrero que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de "El Mencho" .

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra “El Mencho” , sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Lamentablemente, durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos , quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia.

Cabe hacer mención de que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EU, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa .

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México.

