La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que fue notificada desde las primeras horas del domingo sobre el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Nueva Generación. Tras conocer los hechos, instruyó de inmediato la instalación de un puesto de mando para coordinar la respuesta institucional.

La Mandataria detalló que recibió una llamada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien le comunicó el desarrollo de la operación y sus resultados.

"Muy temprano me llamó el secretario general, me informó de lo que estaba ocurriendo y estuve en contacto con la Secretaría de Seguridad. De inmediato instruí para poner el puesto de mando para toda la información y me mantuvo informada", declaró.

Sheinbaum detalló que, mientras el general secretario encabezaba las acciones desde su centro de mando, hubo comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Marina, así como con los gobiernos estatales.

"En algunos casos, pues obviamente el general secretario estaba en su centro de mando, pero estaban en completa información y estuvo Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad con su equipo y obviamente Marina también dando todo el apoyo. Estuvieron en coordinación con todos los gobernadores, informando con todas las secretarías de Estado", explicó.

La Presidenta también señaló que durante la jornada se dio seguimiento puntual a la difusión de información falsa en redes sociales, particularmente en relación con versiones que aseguraban que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara había sido tomado.

"Como el Aeropuerto de Guadalajara, que decían que había sido tomado, de inmediato se dijo que era falso. La propia empresa que tiene concesión al Aeropuerto de Guadalajara de inmediato informó que no había problema", afirmó.

La titular del Ejecutivo sostuvo que se mantuvo en total coordinación durante todo el día para garantizar información oficial y oportuna, así como para atender los hechos de violencia registrados tras el operativo.

Al ser cuestionada sobre si va a reforzar su seguridad, Sheinbaum Pardo no fue clara al responder ya que solo indicó que "con los elementos de seguridad".

