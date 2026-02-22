Domingo, 22 de Febrero 2026

Harfuch aparece en redes tras muerte de "El Mencho"; esto dice

Omar García Harfuch se pronunció de forma breve sobre la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"

Por: El Informador

García Harfuch se pronunció en redes sociales luego de que "El Mencho" fuera abatido en Tapalpa. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se pronunció en redes sociales luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador del Cártel Nueva Generación (CNG), fuera abatido por fuerzas federales este domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

A través de su cuenta en X, Harfuch compartió un mensaje en el que se remitió a felicitar a las fuerzas federales que participaron en el operativo que dio de baja al capo:

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1”, escribió.

