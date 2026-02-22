Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se pronunció en redes sociales luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador del Cártel Nueva Generación (CNG), fuera abatido por fuerzas federales este domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

A través de su cuenta en X, Harfuch compartió un mensaje en el que se remitió a felicitar a las fuerzas federales que participaron en el operativo que dio de baja al capo :