Este lunes durante la rueda de prensa "Mañanera" de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer los pormenores del operativo que llevó a la captura y caída de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), uno de los más importantes de México y el mundo.

Durante la rueda de prensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que una pareja sentimental de Nemesio fue la clave para lograr su detención, y con quien se trabajó para implementar, de inmediato, el operativo que llevaría a su localización y captura .

Trevilla Trejo afirmó que sí se contó con el apoyo de inteligencia e investigación complementaria por parte de las instituciones de Estados Unidos , con quien se hizo el seguimiento a la red de vínculos "hasta que se dieron condiciones para su detención", dijo.

"El proceso de inteligencia es muy complicado, requiere de tiempo, recabar información, datos, indicios, de diversas fuentes nacionales e internacionales, convenios, con instancias como Europol, Interpol; como Fuerzas Armadas hemos fortalecido la relación con estas instancias y con las autoridades de Estados Unidos, importante para el intercambio de información", refirió el general.

Es así que las autoridades en conjunto dieron con esta mujer, de quien no se brindaron mayores datos, logrando ubicar, el viernes 20 de febrero, "a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de 'El Mencho' que la llevó a Tapalpa y se reunió con él" , explicó el general.

Así, la mujer estuvo con Nemesio, y el día sábado 21 se retiró del inmueble, obteniendo información de ella sobre que Nemesio permanecía en ese lugar .

Fue así que el mismo día 21 se realizó "el planeo de la operación", pues de acuerdo con Trevilla Trejo, "quien ejecuta la operación es quien la planea", siendo las fuerzas especiales y de la fuerza de reacción inmediata de la Guardia Nacional quienes organizaron la fuerza operativa para proceder con la detención de "El Mencho", integrada por tres componentes: uno terrestre con fuerzas especiales, uno por aire con la Fuerza Aérea a través de 6 helicópteros, que llegaron a algunos lugares de estados aledaños a Jalisco, procediendo así a la implementación del operativo en la zona serrana de Tapalpa, con los resultados ya conocidos.

Tanto la Presidenta, Claudia Sheinbaum, como el general Trevilla Trejo, afirmaron que Estados Unidos no tuvo participación física en el dispositivo de captura , sino que únicamente colaboraron con la parte de la inteligencia, y mediante la cual se logró llegar a esta mujer, clave en la captura del capo del Cártel Nueva Generación.

