La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó esta mañana a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y la serie de bloqueos por todo el país que ocasionó su muerte.Ante el cuestionamiento de reporteros sobre la muerte de "El Mencho", la Presidenta Sheinbaum se limitó a decir: "Lo va a informar el Gabinete de Seguridad", sin dar más detalles. Este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.Fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante operativo de seguridad.El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derivara en el arresto o condena de "El Mencho".En 2017, había sido señalado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.El 5 de abril de 2022, se le acusó de conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.También estaba señalado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar la empresa criminal.