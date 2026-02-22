La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó esta mañana a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y la serie de bloqueos por todo el país que ocasionó su muerte.

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre la muerte de “El Mencho”, la Presidenta Sheinbaum se limitó a decir: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”, sin dar más detalles .

Este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras .

Fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante operativo de seguridad .

¿Cuál era la recompensa por "El Mencho"?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derivara en el arresto o condena de "El Mencho" .

En 2017, había sido señalado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El 5 de abril de 2022, se le acusó de conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

También estaba señalado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar la empresa criminal.

