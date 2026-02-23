Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido ayer domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Hoy se conocen más detalles del operativo que provocó su baja.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reveló el paso a paso de la operación que puso fin al líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Trevilla Trejo declaró esta mañana en “La Mañanera”, frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que cuando se dieron las condiciones, se planeó la detención de “El Mencho”.

Así fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", que la trasladó a una instalación de Tapalpa , Jalisco. En ese lugar, tuvieron un encuentro.

El 21 de febrero, se retira del inmueble y se obtuvo información de que "El Mencho" permanecía en ese lugar con un círculo de seguridad .

Ese mismo día, se planea la operación para la detención del capo.

Se organiza una fuerza operativa, integrada por tres componentes: uno terrestre, un aeromóvil y una fuerza que constituyó el apoyo aéreo.

Una vez que se corrobora la presencia de "El Mencho" el día 22 de febrero, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar para efectuar la detención y se elabora un cerco . Se sabe que el grupo cercano al líder criminal estaba armado.

El personal de seguridad de "El Mencho" abre fuego contra el personal militar. Nemesio Oseguera escapa del sitio, pero deja un grupo con una gran cantidad de armamento. Fue un ataque violento . El personal militar repele la acción. Ahí fallecen ocho delincuentes y dos militares resultan heridos.

Se aseguran armas y lanza cohetes; uno de ellos fue empleado en 2015 para derribar un helicóptero cerca de Autlán de Navarro.

"El Mencho" y sus seguidores emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa en las orillas de Tapalpa . Las fuerzas especiales los persiguen y se vuelve a establecer un cerco. Lo ubican oculto entre la maleza.

Logran atacar a una aeronave que se ve en la necesidad de hacer un aterrizaje de emergencia en una instalación militar en Sayula, Jalisco. No hubo personal militar herido.

Luego, el personal repele la agresión y resulta herido "El Mencho" con dos de sus escoltas . Se detiene a dos delincuentes más. Ahí, desafortunadamente, resulta herido un militar.

Personal militar se da cuenta de que "El Mencho" y sus escoltas estaban gravemente heridos y se pide evacuarlos. Se pide la ayuda de un helicóptero para llevarlos a un hospital. Fallecen en el trayecto .

Debido a lo anterior, se decide que el helicóptero salga de Jalisco y se dirija a Morelia , Michoacán. Un avión caza de la Fuerza Aérea los traslada a la Ciudad de México. Se decidió así porque no era conveniente llevarlos a Guadalajara.

También fue abatido Hugo "H", alias "El Tuli", identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza del líder criminal, y quien coordinaba los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas y quien ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado .

Al intentar escapar en El Grullo, Jalisco, "El Tuli" agredió a personal militar, por lo que murió durante el enfrentamiento.

Destacó que a "El Tuli" se le encontraron armas, más de 7 millones 200 mil pesos y casi un millón de dólares en efectivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

