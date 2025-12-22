La temporada de ver mariposas monarcas en México ya llegó y aquí están todos los detalles de su santuario.

Millones de mariposas monarca volaron miles de kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques templados del centro del país que protege la Guardia Nacional (GN).

Cada otoño, desde los últimos días de octubre, estos insectos regalan un espectáculo visual en el Santuario de la Mariposa Monarca, conocido como El Rosario , cuando revolotean y anidan en los árboles de oyamel, pino y encino del municipio de Ocampo, en Michoacán .

Esta parte de la reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, reconocida en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un Bien de Patrimonio Mundial Natural, es protegida por el Batallón de Protección Ambiental de la GN con el fin de preservar la zona núcleo y evitar, a su vez, la comisión de delitos forestales, principalmente la tala ilegal, el tráfico de recursos forestales y el daño a especies protegidas en el Área Natural Protegida (ANP) ubicada en los límites del Estado de México y Michoacán.

"Llevamos a cabo patrullajes a pie y motorizados dentro de las comunidades aledañas al núcleo, en los poblados de El Rosario, Angangueo, La Herradura y Sierra Chincua. Acudimos a donde se nos requiera para poder brindar una mejor cobertura dentro de los marcos del trabajo.

"Todos los días en donde se nos requiera y tengamos injerencia, ahí estamos las 24 horas del día. Nosotros como Guardia Nacional, como una entidad federal, tomamos la batuta de coordinar con las entidades municipales que son los comisarios ejidales y también con la Guardia Civil, que es parte del gobierno estatal dentro del área", aseguró el sargento segundo Abdías Soriano, perteneciente al Batallón de Protección Ambiental de la Dirección General de Servicios Especiales de la Guardia Nacional.

En la parte alta del santuario El Rosario, a unos 3 mil metros sobre el nivel del mar, rodeadas de enormes sujetos forestales, miles de mariposas monarca rompen con su revoloteo el silencio del bosque verde y fresco al desplazarse en colonias de tonos naranja con negro en búsqueda del agua y del néctar que las mantendrá con vida hasta marzo, cuando cumplan su ciclo de reproducción dentro de la biosfera y emprendan el vuelo de regreso a la zona boscosa canadiense, su principal zona reproductiva durante el verano.

El ecosistema también es vigilado durante todo el año por ejidatarios que se coordinan con las autoridades ambientales y federales para mantener a salvo el hábitat del insecto que lleva consigo un gran simbolismo para la región mazahua, pues para los lugareños su llegada representa el regreso de las almas de sus ancestros; además, el atractivo turístico les deja una importante derrama económica.

"Tenemos brigadas de vigilancia las 24 horas con nuestros compañeros de los ejidos, hay guardabosques que nos encargamos de vigilar que no haya tala ilegal, siempre en constante comunicación con personal de la Guardia Nacional y de las autoridades del estado que nos brindan el apoyo, de ser necesario.

"Es una satisfacción que a través de este fenómeno natural otros países nos conozcan y sobre todo que nos visiten, porque nos dejan una derrama económica, lo cual es muy importante en los ranchos y en los ejidos para llevar las temporadas de austeridad en las que no hay trabajo aquí en las comunidades", aseguró Horacio Cruz, ejidatario de El Rosario, localidad rural en el municipio michoacano de Ocampo, que forma parte de las 56 mil 259 hectáreas que incluyen 13 mil 551 de zona núcleo, entre Michoacán y el Estado de México, donde se encuentran los bosques prioritarios también protegidos por la Unesco .

Desde 2021, la Guardia Nacional (GN) vigila este lugar , en donde coordina sus acciones con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencias federales que llaman a los turistas a contribuir para preservar los hábitats de alimentación y pernocta de la mariposa monarca en los paradores turísticos.

“Este operativo lo hemos tenido con mayor intensidad desde septiembre hasta este diciembre, pero todo el año hacemos el resguardo, haya o no haya presencia de la mariposa”.

"El llamado a los visitantes es el respeto al ecosistema, eso se logra no extrayendo la mariposa; o sea, no llevándola de recuerdo. También respetar su privacidad, pues ellas en su estado de letargo son vulnerables a sonidos fuertes y a luces muy intensas; también se exhorta a seguir las indicaciones del personal desplegado, ya que alterar el ecosistema sería desastroso y para seguir teniéndola aquí, hay que seguir los lineamientos", concluyó el sargento segundo de la Guardia Nacional, Abdías Soriano.

