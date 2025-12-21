El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a las acciones de Estados Unidos a través de la confiscación de buques petroleros.

Maduro tachó este domingo de "piratería de corsarios" la confiscación de petroleros por parte de EU, que hoy interceptó un tercer buque cerca del país suramericano, según medios, como parte de su despliegue militar en el mar Caribe.

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro habló en general y no se refirió a las dos confiscaciones efectuadas este fin de semana por EU, que el sábado incautó un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

El líder chavista señaló que su país "tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros" .

Sin embargo, aseguró que están "preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda" , en alusión al movimiento y proyecto político del chavismo.

EU intercepta petroleros

EU interceptó este domingo a un tercer petrolero, cuyo estado es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano , según confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EU.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Caracas rechazó las dos primeras incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes" contra los que tacha de actos de "piratería".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA