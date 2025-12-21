El invierno casi llega a México, pero la postal navideña con nieve y frío intenso es exclusiva de alguna zonas del país, dejando fuera al resto.

Lo que debes saber primero es que la nieve es un tipo de precipitación sólida, es decir, una lluvia en forma de pequeños cristales de hielo que se forman cuando el agua en suspensión en la atmósfera se congela por temperaturas inferiores a los 0 °C . Cuando los cristales que se formaron chocan entre sí, se forma lo que conocemos como copos de nieve, que finalmente caen por la fuerza de la gravedad.

Evidentemente, aunque suene algo simple, para que este fenómeno se logre, se requiere que ciertas condiciones climáticas se generen y coincidan entre sí para producir la nieve. Condiciones que, en la mayor parte de México, no suceden, incluido Jalisco .

En otras palabras, en México no cae nieve en la gran parte del territorio porque la temperatura atmosférica no es lo suficientemente baja para que las gotas de agua se congelen . La mayor parte del país está por debajo de la línea del Trópico de Cáncer, donde las temperaturas son demasiado altas.

Tampoco existe la humedad necesaria en la atmósfera para que lo logre la caída de nieve, por lo que si a caso se logra aguanieve o sólamente se produce frío . La explicación es que los cristales de hielo se forman cuando hay suficiente humedad en al aire y en las regiones tropicales el ambiente es generalmente seco. Esto sí sucede en las zonas altas, donde la temperatura es baja y la humedad mayor.

¿Dónde sí podría caer nieve en México?

Aunque la nieve es rara en México, existen algunos sitios dónde sí cae, como las zonas montañosas . Pero además de ahí, en estos lugares sí suele caer nieve:

Chihuahua: Creel, Guazapares, Uruachi, Bocoyna, Moris Durango: Mexiquillo Aguascalientes: San José de Gracia Coahuila: Arteaga Zacatecas: Sombrerete

¿Dónde no cae nieve en México?

En los siguientes estados, la temperatura es demasiado alta para que se forme nieve durante el invierno, por lo que es casi improbable que se registre el fenómeno:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tlaxcala Veracruz

Con información de SUN

