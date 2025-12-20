Los autos más vendidos en México que se cuelan al top 10 de seguridad

En el estudio más reciente sobre la seguridad de los autos más vendidos en México durante el 2025, realizado por El Poder del Consumidor, se reveló que de los 10 que más se vendieron solo dos modelos cumplen con los estándares recomendados para una mayor seguridad, el Kia K3 y Nissan Kicks .

Equipamiento de seguridad en las unidades

En el estudio, se analizó el equipamiento de seguridad de las versiones básicas de 310 modelos de autos nuevos en el mercado mexicano, correspondientes a los modelos 2025–2026, cuya muestra representa aproximadamente el 87.4% de las ventas de autos nuevos realizadas entre enero y septiembre de 2025.

El Kia K3 y Nissan Kicks son los únicos autos del top 10 que cumplen con las principales normas de seguridad vehicular recomendadas por la ONU y además cumplen con 5 estrellas del Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

La investigación presta particular atención en el frenado autónomo de emergencia, sistema el cual es vital para evitar colisiones y atropellamientos, de los 10 modelos más vendidos, sólo dos cuentan con este sistema: el Nissan Versa y Nissan Kicks. Sin embargo, el Kia K3 lo ofrece como equipamiento opcional, por lo que se puede adquirir a partir de la segunda la versión .

¿Con qué tecnologías debe contar un vehículo seguro?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), recomienda cierto tipo de tecnología en los autos para mejorar su seguridad y en el análisis emitido por El Poder del Consumidor verificaron si los vehículos en su versión básica contaban con los siguientes estándares:

Cinturones de 3 puntos y apoyacabezas en todas las posiciones

Frenos antibloqueo (ABS)

Al menos 6 bolsas de aire (frontales, laterales, de cortina)

Asistencia de frenado

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Asistente/limitador de velocidad

Anclajes ISOFIX o LATCH

Asistente inteligente de velocidad (ISA)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Detección de punto ciego (BSD)

Alerta de desviación de carril (LSS)

Para mejorar la seguridad vehicular en México, es importante que las recomendaciones tecnológicas no pasen desapercibidas y puedan implementarse en la mayor cantidad de autos posible.

