El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) arranca la semana de Navidad con un pronóstico de clima fresco, siendo más frío este lunes 22 de diciembre, que el resto de la semana. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Michoacán; y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG espera para la ciudad este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima será entre 25-26 °C y mínima de 8-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 26 – 8 °C Martes 27 – 9 °C Miércoles 27 – 9 °C Jueves 27 – 9 °C Viernes 27 – 9 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 26 – 9 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara será fresco para toda la semana, con mínimas por debajo de los 10 °C. Este lunes será más frío que el resto de los días .

Clima nacional para hoy

La humedad entrante al combinarse con canales de baja presión al interior del país y la dinámica de la corriente en chorro ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de lluvias dispersas acompañadas de algunos chubascos en el centro y sureste.

Un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente .

Jalisco, con cielo soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y temperaturas bajas durante el amanecer del viernes.

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

