Domingo, 21 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Guanajuato

Tragedia en Irapuato; muere familia por intoxicación mientras dormían

Tres integrantes de una familia murieron por intoxicación de monóxido de carbono producido por una planta generadora de energía eléctrica en Guanajuato 

Por: SUN .

Al arribo de la atención médica en esta localidad de Guanajuato, los paramédicos diagnosticaron que no contaban con signos vitales. ESPECIAL / CANVA

Al arribo de la atención médica en esta localidad de Guanajuato, los paramédicos diagnosticaron que no contaban con signos vitales. ESPECIAL / CANVA

Una tragedia envuelve a los habitantes de Irapuato, Guanajuato, luego de que se diera a conocer la muerte de los integrantes de una familia que murieron en un accidente, por intoxicación de monóxido de carbono. Estos son los detalles del caso: 

La madrugada de este sábado tres integrantes de una familia murieron por intoxicación de monóxido de carbono producido por una planta generadora de energía eléctrica, en la colonia Arenales de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

No te pierdas: Frente frío 23 pega a México este domingo

La noche de este viernes presuntamente la madre, el padre y su hijo se quedaron dormidos con el generador activo, que funciona con gasolina.

"El equipo habría sido dejado encendido durante la noche mientras dormían generando humo que provocó la intoxicación y asfixia", informó en un reporte preliminar la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Revisa: EU intercepta un segundo buque petrolero venezolano

Hoy, algunos de sus parientes acudieron al domicilio al no tener noticia de ellos y, al ingresar, encontraron inconscientes al hombre y a su esposa en la recámara principal, así como a un joven en otra habitación.

Unidades de Policía Municipal y de Protección Civil de Irapuato atendieron el reporte sobre personas afectadas en una casa habitación de la calle Zafiro, en donde los paramédicos diagnosticaron que no contaban con signos vitales.

Lee: Los autos más vendidos en México que se cuelan al top 10 de seguridad

Los elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron en lugar y reportaron el suceso a la Fiscalía Regional "B" con sede en esta ciudad, que con un equipo de peritos e investigadores trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense y procesaron el lugar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones