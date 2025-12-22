¿Abrirán los bancos el 24 y 25 de diciembre? Conoce los horarios de atención

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó las fechas y horarios en los que operarán los bancos en todo el país , ante las dudas de los usuarios por la llegada de las fiestas decembrinas.

Con la Navidad cada vez más cerca, muchas personas suelen dejar pendientes algunas actividades, desde la compra de regalos hasta los preparativos para la cena. Por ello, i ncluso el 24 de diciembre, es común que se requiera acudir al banco para realizar depósitos, retiros u otros trámites relacionados con las finanzas personales.

No obstante, es importante planear con anticipación los movimientos de dinero, ya que durante esta temporada los bancos operarán con horarios especiales , lo que limitará la disponibilidad de servicios presenciales en ciertos días.

¿Estarán abiertos los bancos el 24 y 25 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la CNBV, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el miércoles 24 de diciembre los bancos sí brindarán servicio, ya que no está considerado como día inhábil. Sin embargo, algunas instituciones financieras podrían reducir sus horarios de atención, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

En contraste, el jueves 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad, está marcado como día inhábil , por lo que todas las instituciones bancarias suspenderán operaciones, incluidas las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y las entidades de ahorro y crédito popular.

Opciones disponibles durante los días inhábiles

A pesar del cierre de sucursales, las instituciones financieras cuentan con alternativas para realizar operaciones básicas:

Banca móvil y en línea: Disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias (SPEI).

Disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias (SPEI). Cajeros automáticos: Operan las 24 horas del día, todos los días.

Operan las 24 horas del día, todos los días. Tiendas de conveniencia y supermercados: Algunas cadenas permiten realizar depósitos y retiros.

Asimismo, si la fecha límite para pagar tu tarjeta de crédito o algún servicio coincide con un día inhábil, como el 25 de diciembre, no se aplicarán cargos ni penalizaciones.

Con base en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el pago puede efectuarse el siguiente día hábil. En este caso, la fecha se recorre al viernes 26 de diciembre de 2025, cuando las sucursales bancarias reanudarán operaciones en su horario habitual.

Ante los ajustes en los horarios bancarios por las fiestas decembrinas, lo más recomendable es anticipar cualquier trámite presencial y aprovechar las herramientas digitales disponibles. De esta manera, podrás mantener el control de tus finanzas y evitar contratiempos durante las celebraciones de Navidad.

