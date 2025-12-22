Frente frío 24: ¿Cuándo entra y qué estados serían afectados?

Durante la semana de Navidad, el clima en México presentará contrastes importantes por la interacción de varios sistemas atmosféricos. Aunque no se espera un frío extremo generalizado, sí habrá lluvias intensas, rachas de viento, descensos térmicos regionales y la llegada de un nuevo sistema frontal, identificado como frente frío 24.

De acuerdo con los pronósticos, el frente frío número 24 ingresaría entre martes y viernes, con impacto principal en el noroeste del país, impulsado por aire polar y reforzado por la corriente en chorro. Sus efectos serían más notorios a mitad de semana, mientras que para el fin de semana existe la posibilidad de otro frente frío, aunque su trayectoria aún es incierta.

Estados que serían afectados por el frente frío 24

El impacto directo se concentrará en el noroeste de México, donde se prevén:

Baja California (la entidad más afectada)

Sonora, principalmente en su zona norte

En estas regiones se esperan vientos fuertes, lluvias moderadas a intensas y un marcado descenso de temperatura, con ambiente frío en zonas montañosas.

Lluvias intensas en el centro, oriente y sureste

Mientras el frente frío 24 afecta al noroeste, la circulación de alta presión y la formación de vaguadas favorecerán el ingreso de humedad desde el Golfo de México. Esto provocará lluvias y tormentas en el centro, oriente y sureste, con acumulados importantes en:

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Huasteca de San Luis Potosí

En estas regiones no se descartan granizadas, ráfagas de viento, inundaciones urbanas y nevadas en zonas montañosas por arriba de los 3,800 msnm, especialmente en el centro del país.

A lo largo de la semana persistirán noches frías en el Altiplano, con mínimas de 6 a 13 °C y posibles heladas en zonas rurales y montañosas. En contraste, el Pacífico mexicano mantendrá ambiente caluroso, con máximas de 30 a 40 °C en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Para Nochebuena y Navidad, el ambiente será fresco a frío en el norte y centro, templado en costas y más cálido en el noreste y la península de Yucatán.

Aunque el frío intenso aún no se generaliza, el cierre de diciembre apunta a un incremento gradual de masas polares, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

