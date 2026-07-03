Magnicharters: Interrumpen su vuelo cerca de 30 aerolíneas en los últimos 25 años en México

La noticia de la revocación de los permisos de vuelo de Magnichartes confirma que la aerolínea no podrá volver a volar en México , sumándose así a las cerca de 30 aerolíneas que en los últimos años han dejado de sobrevolar desde el cielo mexicano.

Fue en abril pasado cuando se había anunciado la "suspensión" de actividades de la aerolínea Magnicharters "por dos semanas", noticia que causó revuelo en la opinión pública, y sobre todo, entre las personas que ya tenían vuelos previstos con la aerolínea.

La empresa hacía frente a turbulencias financieras al adeudar alrededor de 150 millones de pesos en pagos de sus pilotos, aunque la aerolínea aseguró que se trataba de "problemas logísticos" que impiden la realización de sus operaciones habituales .

Además, al cierre de junio, la deuda de Magnichartes a clientes y agentes de viajes asciende a 12.4 millones de pesos por paquetes turísticos que no pudieron realizarse , contemplando únicamente las 91 denuncias en su contra interpuestas en este sentido, aunque es posible que la cifra sea mayor respecto de quienes aún no han denunciado formalmente. Hoy sus dueños enfrentan órdenes de aprehensión; sin embargo, de acuerdo con las autoridades mexicanas, los tres hermanos al frente de la empresa "están ilocalizables".

Fue el pasado 29 de junio cuando la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revocó de forma definitiva el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos a Magnicharters, lo cual significa que la aerolínea ya no tiene permiso legal para volar ni operar comercialmente en el espacio aéreo mexicano .

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Las aerolíneas canceladas

Contemplando a Magnicharters, son ya 26 las aerolíneas que en los últimos 25 años han cesado operaciones en México , y de las cuales, solo Mexicana ha logrado sobrevivir , únicamente porque el Gobierno de México decidió invertir en ella para recuperarla.

La primera de ellas fue Transportes Aéreos Ejecutivos, S.A. (TAESA), una de las pioneras de los vuelos "a bajo costo", que comenzó operaciones en 1988. Sin embargo, fue en el año 2000 cuando cerró operaciones debido a malos manejos de la compañía, y luego de la crisis que enfrentó por un accidente sucedido un año previo en Michoacán que derivó en la muerte de 18 personas.

A esta le siguió Aerolíneas Internacionales en 2003, suspendida por la autoridad por incumplir con estándares de navegación y arrastrar adeudos por el uso del espacio aéreo, y Líneas Aéreas Allegro en 2004, que colapsó financieramente al no poder pagar el arrendamiento de sus aviones, ya que en la mayoría de los casos, las aeronaves con las que operan las aerolíneas son rentadas.

Entre 2007 y 2008 se registró la mayor "despresurización" de aerolíneas: empresas regionales y de bajo costo. Una de ellas fue Líneas Aéreas Azteca, que salió del mercado por irregularidades en mantenimiento, mientras que en el caso de Quahonte, con base en Uruapan, la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ordenó suspender sus operaciones debido a que la empresa no pudo cumplir con la renovación de sus certificados de capacidad técnica y financiera, dejando desconectada la ruta hacia Guadalajara.

En ese mismo periodo, cuestiones como la crisis del combustible y la saturación del mercado de las empresas "de bajo costo" ocasionaron el cierre de las aerolíneas Aladia, Alma de México, Avolar y Nova Air, además de Aerocalifornia, la cual fue suspendida por adeudos millonarios de derechos aeroportuarios.

Entre 2009 y 2010 se dio una nueva caída, primero con la salida de Aviacsa, que no pudo superar la crisis financiera tras múltiples suspensiones por parte de la autoridad mexicana, y posteriormente con la quiebra del Grupo Mexicana llegó la desaparición de tres marcas de un solo golpe: Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link. El motivo: su desaparición se debió a deudas superiores a los 800 millones de dólares y a administraciones que enfrentaron cargos por fraude, dejando también sin efecto a la aerolínea de carga Aeromexpress en el año 2012.

En los años más recientes, la aviación comercial y de carga fue impactada por la desaparición de las últimas aerolíneas con amplias flotas, siendo una de ellas Global Air (Damojh), que perdió su capacidad operativa en 2018 tras auditorías por parte de la DGAC que no pudo acreditar, luego del percance registrado en 2018 en Cuba que cobró la vida de 112 personas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) suspendió sus operaciones tras verificaciones al confirmar deficiencias técnicas.

Interjet es uno de los casos más recientes. La aerolínea dejó de volar en diciembre de 2020 debido a una deuda fiscal insostenible con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de al menos 30 mil millones de pesos . Debido a ello, Interjet fue declarada en quiebra oficialmente en abril de 2023.

Aeromar cerró sus puertas en 2023 tras 35 años de historia, también ante una insolvencia financiera: el monto de su deuda superaba los 7 mil millones de pesos, cuyo adeudo principal era con el SAT, a quien le debía alrededor de 3 mil 500 millones de pesos , además de 500 millones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por rentas y Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), provocando incluso el embargo de sus bienes. El resto del monto se debía en pasivos totales, incluyendo impuestos y combustible.

A estas se suman operadoras consideradas como "de menor impacto" o de carga, como Aeropostal, Aero Caribe, Aero Jet, Aero Sudpacífico, Líneas Aéreas de la Paz, DGO Jet, Air Madrid, y las reestructuraciones que absorbieron a Aerolitoral y Estafeta (carga).

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Aerolíneas que detuvieron su vuelo en México desde el año 2000

Transportes Aéreos Ejecutivos (TAESA)

Aerolíneas Internacionales

Líneas Aéreas Allegro

Líneas Aéreas Azteca

Quahonte

Aladia

Alma de México

Avolar

Nova Air

Aerocalifornia

Aviacsa

Mexicana de Aviación

Mexicana Click

Mexicana Link

Aeromexpress

Global Air (Damojh)

Interjet

Aeromar

Aeropostal

Aero Caribe

Aero Jet

Aero Sudpacífico

Líneas Aéreas de la Paz

DGO Jet

Air Madrid

Magnicharters

Nota: Aerolitoral y Estafeta son consideradas absorbidas o reestructuradas por otras empresas, por lo que no son consideradas dentro de esta lista como desaparecidas por cierre directo, aunque es necesario mencionarlo.

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Ante cierre de aerolíneas, aviones vuelven a sus arrendadores

Una de las principales dudas cuando una aerolínea cierra es qué pasa con sus aviones, los cuales suelen ser entre una decena y un par de cientos, según el tamaño de la aerolínea y las rutas que cubre.

De acuerdo con registros hemerográficos e información de plataformas especializadas en aviación, cuando una aerolínea deja de operar en México, el destino de sus aviones depende principalmente de quién es la figura que responde como propietaria de las aeronaves .

Por ejemplo, en la industria aérea actual, la mayoría de los equipos no son propiedad de las compañías, sino que operan bajo esquemas de arrendamiento a terceros, llevando a que, ante su cierre, las aeronaves regresen a las empresas que las arrendan.

Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de Aeromar, que cerró sus operaciones en febrero de 2023: la mayor parte de su flota estaba compuesta por aviones ATR rentados, por lo que, tras la quiebra, los arrendadores iniciaron procesos para recuperarlos. Varias de estas aeronaves fueron trasladadas fuera del país para mantenimiento y eventual reincorporación a otras aerolíneas.

En otros casos, los pocos aviones que sí pertenecían a la empresa quedaron retenidos en hangares del AICM, como parte de embargos promovidos por sindicatos de pilotos y sobrecargos que buscan garantizar el pago de liquidaciones al quedarse sin empleo.

Uno de los casos que lo ejemplifica es el de Mexicana de Aviación, donde la situación se divide en dos momentos: tras su quiebre en 2010, la mayoría de sus aviones Boeing y Airbus fueron devueltos a los arrendadores en poco tiempo, pero otros quedaron abandonados y fueron desmantelados para la venta de piezas.

En su etapa actual, ya bajo el control del Gobierno de México, la aerolínea enfrenta limitaciones en su flota, pues a inicios de 2026 devolvió aeronaves que operaba mediante arrendamiento, y actualmente vuela principalmente con equipos Boeing 737-800 provenientes de la Fuerza Aérea Mexicana, en espera de nuevas unidades.

Magnicharters atraviesa ahora un momento similar de incertidumbre. El 11 de abril de 2026 anunció la suspensión temporal de operaciones por problemas logísticos. Su flota, una de las más antiguas en el país, está compuesta por cinco aviones Boeing 737, de los cuales solo tres se reportan en operación .

Al tratarse en parte de aeronaves propias o con contratos antiguos, existe el riesgo de que queden varadas en aeropuertos si no retoma actividades, acumulando costos de estacionamiento y deterioro por falta de mantenimiento .

En casos donde las aeronaves no son salvables, terminan en "cementerios" en predios separados de las áreas de operaciones de los mismos aeropuertos .

Para el caso de las y los trabajadores de las aerolíneas en quiebra, en la mayoría de los casos se iniciaron los procedimientos legales en busca de su indemnización, incluyendo casos de huelga.

Por ejemplo, en el caso de Mexicana de Aviación, a más de una década de su quiebra, no se han logrado saldar las cuentas entre las y los trabajadores. Entre 2023 y 2024, el Gobierno de México destinó alrededor de 815 millones de pesos por la marca y algunos bienes, monto que cubrió solo una parte de lo adeudado a más de 7 mil trabajadores.

Para 2026, los sobrecargos continúan a la espera de una segunda dispersión de recursos que depende de la venta de activos aún pendiente .

Para el caso de Interjet, las y los trabajadores sindicalizados recibieron en 2025 cerca de 607 millones de pesos, equivalente a una parte de lo que les correspondía, mientras que en Aeromar los activos continúan en proceso de remate, bajo vigilancia de pilotos y sobrecargos que buscan asegurar el pago de liquidaciones.

La situación de las y los trabajadores de Magnicharters está en incertidumbre. Pilotos han denunciado adeudos de hasta seis meses en viáticos, además de salarios retrasados de forma constante desde finales de 2025.

El sindicato ya emplazó a huelga y, si la empresa no demuestra solvencia antes del 30 de mayo, el escenario apunta a un proceso de liquidación. A esto se suma la incertidumbre entre el personal, ante invitaciones para dejar sus puestos sin claridad sobre indemnizaciones, mientras la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantiene suspendidas las operaciones.

Mexicana, la única aerolínea que pudo volver a despegar

Mexicana de Aviación es la aerolínea más antigua de México, al ser fundada en 1921 con su primera ruta, México-Tampico, y una de las tres más antiguas del mundo. Sin embargo, fue en 2010, tras la recesión económica que trajo la influenza AH1N1 en México el año previo, cuando se dio la cancelación de sus operaciones. Cuatro años después vino su quiebre.

Las deudas de la aerolínea eran superiores a los 800 millones de dólares, además de que, según los registros históricos, la administración de la empresa enfrentó cargos por fraude y desvío de recursos, investigaciones que no han sido solventadas .

Fue el hoy expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su administración apostó por la recuperación de esta aerolínea, y quien en octubre de 2022 reveló el plan de "revivir" a Mexicana bajo las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Luego de una serie de procesos judiciales, comerciales y de acuerdo con las y los trabajadores, la Federación adquirió la marca por 815 millones de pesos, contemplando una inyección de cuatro mil millones de pesos de inversión pública adicionales para su operación.

Así, la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. volvió a volar el 26 de diciembre del año pasado, teniendo su primer viaje del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Tulum, aunque de último momento tuvo que redirigirse hacia Mérida.

López Obrador impulsó el regreso de Mexicana con el compromiso de ofrecer boletos a bajo costo, sin embargo, existe otro concepto de trasfondo: Mexicana tiene su base principal en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y la secundaria el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, buscando así "dar vida" a dos de sus proyectos, un aeropuerto que enfrenta fuertes críticas, e incluso sanciones por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), y el Tren Maya en el sureste de México, criticado por la falta de un proyecto ejecutivo, de viabilidad, y por llevar sobrecosto de casi el doble.

Mexicana de Aviación opera, al día de hoy y con base en lo publicado en su plataforma oficial, un total de 14 rutas aéreas, entre ellas Zihuatanejo, Tulum, Chetumal, Ciudad Victoria, Guadalajara, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey y Palenque, entre otras.

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