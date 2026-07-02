Interceptan cargamento ilegal de armas con destino a México desde EU; Ronald Johnson reconoce la labor

Ronald Johnson dio a conocer que autoridades de Estados Unidos interceptaron un envío de armas con destino a México.

El embajador de Estados Unidos en México publicó desde sus redes sociales que un total de 138 armas de fuego , con dos rifles calibre .50 incluidos, fueron confiscadas por elementos de seguridad. Los fusibles provenían del estado de Carolina del Norte.

x / @USAmbMex

El funcionario de EU declaró que esta acción refleja el compromiso del presidente Donald Trump para "frenar el tráfico ilegal" de estos artefactos. Además, sobre el aseguramiento, afirmó que "cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones".

El tráfico de armas: Un problema latente y vigente

El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México es una problemática documentada por autoridades de ambos países y organismos internacionales.

De acuerdo con reportes oficiales, una proporción significativa de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tiene origen en el mercado estadounidense , donde la disponibilidad y regulación permiten su adquisición legal, pero también su desvío hacia actividades ilícitas.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha señalado que muchas de estas armas son compradas por intermediarios, conocidos como "compradores de paja", quienes adquieren armamento de forma legal para posteriormente transferirlo a redes criminales.

Asimismo, el Gobierno de México ha sostenido que el flujo ilegal de armas contribuye a la violencia en el país, al fortalecer la capacidad operativa de grupos criminales. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han coincidido en que este tráfico representa un reto constante para las autoridades.

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FF