Sheinbaum descarta motivación política en detención de Gilda Lozoya; FGR asegura tener pruebas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este viernes que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se trate de un "caso político", señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que cuenta con pruebas de los delitos de los que se le acusa.

“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación (de Gilda) en el fraude de Agronitrogenados” , aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán.

La Fiscalía informó el jueves de la detención de Gilda Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados, una investigación derivada de la compra en 2014 de una planta de fertilizantes por parte de Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya.

La Fiscalía sostiene que la operación se realizó con sobreprecio y mediante un esquema de corrupción y lavado de dinero.

“La Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene a esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político”, sostuvo.

Sheinbaum recordó que la planta había sido privatizada y posteriormente abandonada antes de ser adquirida por la petrolera estatal.

“Para recordar un poco, el fraude de Agronitrogenados que se hizo fue en una compra de una planta de fertilizantes que en su momento se había privatizado a (Alonso) Ancira (presidente de) Altos Hornos (de México). Esa planta se privatizó y se abandonó, y Pemex la compra”, dijo.

Recordó, sin embargo, que la compra se hizo a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares y sostuvo que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos y otros esquemas financieros investigados por la Fiscalía y que existía una orden de aprehensión previa en su contra.

“La hermana, pues, está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene” , afirmó.

"Mi arresto es un asunto político", acusa Gilda Lozoya

En su audiencia inicial, Gilda Lozoya aseguró que su detención “es un caso político”, pues dijo que la Fiscalía la ha utilizado a ella, a su mamá y a su cuñada para presionar a su hermano; mientras que su defensa criticó la detención y el uso de la fuerza pública por parte de la FGR en el arresto.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la captura se realizó con apego a los protocolos.

La FGR informó que Gilda Lozoya fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y puesta a disposición del juez federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, continúa enfrentando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

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MB