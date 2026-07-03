El dólar despierta este viernes 3 de julio de 2026 con un precio promedio de 17.44 pesos mexicanos, luego de que este registrara una ligera pérdida frente a la moneda estadounidense durante la jornada de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Tan solo el jueves, la divisa se debilitó 0.42 por ciento.

De acuerdo con información recopilada por el portal de Bloomberg alrededor de las 07:40 horas de la mañana, el tipo de cambio se ubica en 17.4427 pesos por dólar, lo que representa una depreciación marginal de 0.12% con respecto al cierre mencionado. En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.41 a 17.49 pesos por dólar; en cambio, en las últimas cincuenta y dos semanas, su valor ha variado de los 17.08 a los 18.91 pesos.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y utilizado como referencia para diversas operaciones financieras, quedó establecido en 17.4725 pesos por dólar para este viernes.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la décima divisa peor posicionada en su tipo de cambio; le antecede el peso argentino y el real brasileño. En pérdidas, encabezan el euro y la libra esterlina.

A pesar de la reciente depreciación de la moneda, las proyecciones a mediano plazo muestran un panorama de cautela. De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de junio de 2026, publicada por el Banco de México (Banxico), los analistas ajustaron su pronóstico para el tipo de cambio, estimando que el peso cerrará el año en 17.83 unidades por dólar.

Asimismo, el consenso de expertos prevé un crecimiento económico moderado para el país de apenas 1.07% para este año.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 3 de julio de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Banorte 16.20 17.85 Banamex 16.91 17.91 BBVA Bancomer 16.62 17.76 Banco Azteca 16.20 18.14

Conoce las mejores opciones para comprar y vender dólares este 3 de julio

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente, la mañana de este 3 de julio, la mejor opción para vender dólares es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es en BBVA.

Considera que la cotización del dólar fluctúa a lo largo del día debido a los factores de oferta-demanda. Si realizarás una operación financiera, te recomendamos revisar su valor con regularidad.

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AO

