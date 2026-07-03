La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado urgente a revisión para alertar a los consumidores en México sobre una falla mecánica que afecta a miles de vehículos de modelo reciente . La autoridad del consumidor, en estrecha coordinación con la automotriz responsable, detectó un desperfecto estructural que podría comprometer la seguridad de los tripulantes, por lo que se han activado protocolos de reparación gratuitos para evitar incidentes graves en las calles.

Alerta de seguridad para miles de unidades de MG

La Profeco participa de forma activa en el llamado preventivo de revisión que involucra a la empresa Saic International México. La alerta se enfoca de manera específica en seis mil automóviles de la marca MG, correspondientes al modelo MG3 de los años 2024, 2025 y 2026 .

El origen del problema técnico se identificó en el extranjero. Durante las rigurosas pruebas de colisión controladas por el organismo internacional Euro NCAP, los técnicos detectaron un desplazamiento de 11.5 milímetros en el asiento manual del conductor de seis vías, localizado en el costado más próximo a la consola central tras recibir un impacto frontal directo.

X / @Profeco

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La contramedida y las solicitudes de atención

Ante este escenario, la autoridad solicita salvaguardar los derechos de las y los usuarios del país. La firma automotriz detalló que implementará una acción totalmente gratuita para corregir el desperfecto, la cual consiste en colocar un kit de soporte en el asiento afectado a través de su red oficial de distribuidores .

La campaña de atención no tiene un costo adicional y mantendrá una vigencia por tiempo indefinido. La corporación notificará de forma directa a los propietarios afectados, quienes también pueden agendar una cita en los talleres oficiales mediante el portal digital mgmotor.com.mx/campanas-de-servicio, al correo electrónico contacto@mgmotor.com.mx o marcando al número telefónico 55 3684 6970.

Antecedentes recientes de revisiones en el mercado nacional

Este suceso ocurre pocos meses después de que la Profeco emitiera una alerta de seguridad nacional similar en el mercado de la República Mexicana. Durante el pasado mes de abril de este mismo año, la autoridad, junto con Nissan México, llamó a revisión a un lote de 421 unidades por una falla de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas .

Aquella campaña involucró a conductores de los modelos Kicks 2025, Sentra 2025 y la camioneta Frontier V6 2026. En ese caso previo, el desperfecto implicaba el riesgo de que alguna puerta se abriera inesperadamente con el auto en movimiento, solucionándose mediante el reemplazo completo de las cuatro contrachapas en los centros de servicio.

Para reportar anomalías en Guadalajara o cualquier otra ciudad, se puede llamar al Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 o al 800 468 8722.

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