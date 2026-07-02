Con apenas 17 años, Gilberto Mora no solo ha impresionado por su calidad futbolística durante la Copa Mundial 2026 como extremo de la Selección Mexicana, sino también por la cercanía que mantiene con sus seguidores, quienes han convertido cada una de sus publicaciones en tendencia.

El mediocampista de Xolos de Tijuana sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha. Después de convertirse en una de las grandes figuras del Tri en la victoria sobre Ecuador, el joven sorprendió a sus seguidores con un peculiar video en Roblox, donde recreó el festejo que, por su edad, no habría podido vivir en la vida real.

¿Por qué Gilberto Mora se volvió viral en Roblox?

Tras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 ante Ecuador, "Morita" publicó en su cuenta de X un video animado de apenas 27 segundos inspirado en el popular videojuego Roblox.

El clip —el cual mezcla humor y creatividad— comenzó a circular entre los aficionados, ya que, al ser menor de edad, el futbolista presuntamente no habría acompañado al resto de sus compañeros a los festejos posteriores al partido .

En la grabación aparece un personaje inspirado en Gilberto ingresando al popular escenario virtual conocido como "La Kantina Vibe", mientras al fondo ondea una bandera de México.

El video incluye el mensaje: "Gil Mora llegando a una cantina de Roblox a festejar porque no lo dejaron salir", una frase que provocó risas entre los aficionados por la forma en que el propio futbolista se tomó con humor la situación.

Durante la animación, el avatar aparece bailando y emula una celebración nocturna dentro del videojuego, recreando una escena que rápidamente fue compartida en distintas plataformas.

Como era de esperarse, el clip no tardó en hacerse viral y generó una ola de comentarios positivos . Muchos usuarios destacaron que el contenido refleja la personalidad relajada y auténtica del mediocampista, mientras otros recordaron que Gilberto era aficionado a Roblox mucho antes de convertirse en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

El compromiso de "Morita" con el Tri

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá en Octavos de Final ante Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. De lograr imponerse en la cancha, el Tri haría historia al clasificar por primera vez a Cuartos de Final en una Copa del Mundo. No te pierdas la cobertura más completa del encuentro a través de EL INFORMADOR.

Con información de SUN.

No te pierdas: La tabla de goleo se mueve: Harry Kane dejó atrás a Cristiano Ronaldo

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF