Techos Solares del Bienestar: ¿Cuánto permiten ahorrar en tu recibo de luz?

El Gobierno de México anunció el arranque de un nuevo programa social llamado Techos Solares para el Bienestar, que tiene el objetivo de beneficiar a hogares que, durante los meses de calor, se ven obligados a pagar altas tarifas en su consumo eléctrico.

La medida pretende favorecer a las familias que residen en lugares de la República donde las temperaturas se elevan de gran manera, lo que provoca que su consumo de energía aumente al tener que recurrir a mayor uso de electrodomésticos que mitiguen el calor.

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La “pobreza energética”, como se le denomina a este problema al que enfrentan miles de mexicanos que se ven obligados a destinar una buena parte de sus ingresos a pagar su consumo energético, es una realidad que ha afectado fuertemente en los últimos años.

Por ello, las autoridades federales han puesto en marcha acciones que no solo resuelvan esta situación, sino que también sean más amables con el medio ambiente. El proyecto consiste en la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas que resulten beneficiadas.

¿Cuánto puedes ahorrar con el programa Techos Solares del Bienestar?

Según las declaraciones de la Secretaría de Energía (Sener), esta iniciativa podría tener un impacto sumamente importante en los hogares, ya que, s egún sus estimaciones, podría reducir el recibo hasta en un 85% en verano si se hace uso de manera adecuada.

Además, la dependencia señaló que el programa podría reducir el consumo eléctrico alrededor de 60% en promedio a lo largo del año en los hogares.

Esto podría representar un gran alivio económico para las familias, además de impulsar el uso de energías limpias y amigables con el medio ambiente.

¿Cómo aplicar al programa Techos Solares para el Bienestar?

Pese a que el programa es sumamente atractivo, el Gobierno Federal señaló que hasta el momento solo se ha habilitado en Mexicali y San Felipe, Baja California, y Hermosillo, Sonora. Las personas que no vivan en estas ciudades no podrán acceder.

Los interesados también deberán tener un consumo promedio de entre 400 y mil 500 kWh durante los meses de julio y agosto , además de no presentar adeudos en el recibo de luz.

Asimismo, serán sometidos a un análisis socioeconómico con el fin de identificar los hogares con mayor necesidad y entregar el apoyo a familias en las que pueda hacer un gran cambio en su situación financiera.

Dentro de lo que se evalúa en el estudio está el ingreso económico de la familia, las condiciones de vida, la actividad laboral y la ubicación. También se toma en cuenta que en el inmueble vivan personas mayores, menores de edad, madres solteras, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas o personas que enfrenten cualquier desigualdad social.

¿Cuáles son los requisitos?

Teniendo todo esto en mente, las personas que deseen convertirse en beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Recibo de luz a nombre del solicitante y sin adeudos

Documento que acredite la propiedad de la vivienda

Correo electrónico y número telefónico de contacto

Cumplir con todo esto no significa entrar directamente al programa, ya que la selección será bajo evaluación.

Con este programa, el Gobierno busca aliviar el gasto energético en los hogares más afectados por las altas temperaturas, al mismo tiempo que impulsa el uso de energías renovables. La implementación en zonas de calor extremo será clave para medir su impacto y posible expansión a otras regiones del país en el futuro.

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