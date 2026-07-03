¿Quién es Steve Will Do It? El youtuber que regaló relojes Rolex a la Selección Mexicana

El creador de contenido estadounidense Steve Will Do It sorprendió a los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol al obsequiarles relojes de lujo de la marca Rolex durante una visita al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

El gesto ocurrió después del triunfo del equipo mexicano sobre República Checa en la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026 y antes de su duelo de dieciseisavos de final frente a Ecuador.

¿Por qué regaló relojes a los jugadores?

De acuerdo con lo compartido por el influencer, había apostado a favor del triunfo de México en el encuentro ante República Checa.

Tras acertar el resultado, aseguró haber obtenido ganancias cercanas a dos millones de dólares, por lo que decidió agradecer al equipo nacional con un obsequio poco común: relojes Rolex, cuyo valor puede superar los 250 mil pesos, dependiendo del modelo.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde seguidores del creador de contenido y aficionados al futbol reaccionaron al inesperado regalo.

Al final, fue la propia Selección Mexicana la que anunció en redes sociales que de común acuerdo los futbolistas "decidieron regresar al creador de contenido los relojes que por iniciativa propia les había regalado".

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

¿Quién es Steve Will Do It?

Steve Will Do It es el nombre con el que se conoce a Stephen Deleonardis, un influencer nacido en Oviedo, Florida, en agosto de 1998.

Su popularidad comenzó gracias a videos en los que realizaba desafíos extremos relacionados con comida, bebidas y retos virales, contenido que inspiró su apodo, cuyo significado en español es "Steve lo hará".

Antes de convertirse en una figura de internet, inició un pequeño negocio de venta de camisetas personalizadas cuando tenía 18 años. Posteriormente comenzó a publicar videos en redes sociales y, en 2019, se integró al grupo de creadores de contenido NELK Entertainment, conocido por su canal Nelk Boys.

Su carrera en redes sociales

Dentro de NELK Entertainment ganó notoriedad participando en bromas, desafíos y videos de estilo de vida.

Durante esa etapa también se hizo conocido por regalar artículos de lujo, entre ellos:

Relojes de alta gama.

Joyería.

Automóviles.

Grandes cantidades de dinero a seguidores y amigos.

Más adelante impulsó otros proyectos comerciales, entre ellos la marca de ropa Full Send y la bebida tipo hard seltzer Happy Dad.

¿Qué pasó con su canal de YouTube?

Después de consolidar una amplia comunidad de seguidores, Steve Will Do It abrió su propio canal, donde continuó publicando retos extremos, como consumir grandes cantidades de comida o bebidas en tiempos reducidos.

Sin embargo, en 2022 su canal fue eliminado de YouTube por incumplir las políticas de la plataforma.

Años después, en diciembre de 2025, recuperó su presencia en la plataforma y retomó la publicación de contenido.

¿A qué se dedica actualmente?

Además de crear contenido para redes sociales, Stephen Deleonardis participa en campañas publicitarias y mantiene acuerdos comerciales con empresas relacionadas con el entretenimiento, suplementos deportivos, apuestas y deportes de fantasía.

Su actividad como empresario e influencer, sumada a colaboraciones con distintas marcas, lo ha convertido en una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento digital en Estados Unidos.

Con el regalo de relojes Rolex a los futbolistas mexicanos, Steve Will Do It volvió a atraer la atención internacional y protagonizó uno de los momentos más comentados alrededor de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

EE