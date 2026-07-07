La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en duda la veracidad de Ken Salazar tras revelarse que el FBI se atribuye el operativo que capturó a "El Mayo" Zambada. ¿Mintió el exembajador? Este caso no es solo un conflicto diplomático, sino una posible violación a la soberanía nacional que exige respuestas.

Al presentar un informe sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si mintió sobre estos hechos el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de "El Mayo", y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar "fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos".

"(...) En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México, si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos (...)".

Si EU participó en operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de México

"Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos ; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo" .

"Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", dijo la Mandataria federal .

Recalcó que de haber participado una agencia estadounidense en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de México .

"De nuevo: ¿Quién mintió o quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro", recalcó.

Familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos por Estados Unidos

Al señalarse que familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos por Estados Unidos ante el caso de "El Mayo", la Presidenta cuestionó: ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?

"Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás" , aseguró Claudia Sheinbaum.

Destacó que su administración ha realizado detenciones relevantes y recordó que Joaquín "El Chapo" Guzmán se fugó de la cárcel en el gobierno de Vicente Fox, y mencionó también a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

"¿Quién mintió o quién miente?"

La Presidenta señaló que es relevante conocer la verdad en este caso porque tiene que ver con la relación entre ambas naciones y porque, indicó, "no se puede decir una cosa y después decir otra al Gobierno de México".

"Somos un gobierno soberano, México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos responde a través de la Embajada, y después sale una nota periodística con una exposición que contradice lo que dijo la Embajada. Entonces la pregunta es ¿Quién mintió o quién miente?".

"Y es relevante: primero, es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral, y segundo, porque no se puede decir una cosa y después decir otra al Gobierno de México", dijo.

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