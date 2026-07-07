¿De quién es la banqueta afuera tu casa en Guadalajara? Esto dice la ley

¿Alguna vez has discutido por el espacio frente a tu casa o te has preguntado si pueden multarte por no barrerlo? Conocer a quién pertenece la banqueta y tus obligaciones legales hoy mismo te evitará conflictos vecinales y sanciones económicas que superan los dos mil pesos.

En la ciudad de Guadalajara, existe una creencia popular de que el espacio peatonal frente a una vivienda es una extensión de la propiedad privada . Sin embargo, la realidad jurídica es muy distinta a esta costumbre .

De acuerdo con las normativas del Ayuntamiento de Guadalajara, las banquetas pertenecen estrictamente al dominio público . Esto significa que son administradas por el gobierno municipal y están destinadas al libre tránsito.

A pesar de ser un espacio catalogado como vía pública, los propietarios o inquilinos de las viviendas tienen responsabilidades ineludibles sobre esta área. El marco legal establece deberes claros para garantizar el orden urbano.

¿Qué exige el reglamento municipal?

El Reglamento para la Prestación del Servicio de Aseo Público detalla las tareas específicas que cada ciudadano debe cumplir. La principal obligación legal es mantener impecable el frente de su respectivo domicilio.

La normativa municipal exige que los habitantes realicen el aseo diario de su banqueta sin excepción . Esta labor no se limita al espacio peatonal, sino que se extiende estratégicamente hacia la calle.

Específicamente, los vecinos deben limpiar el arroyo vehicular hasta el centro de la calle que corresponda a su fachada. Esta medida preventiva busca evitar la acumulación de desechos en los desagües pluviales.

En el caso de los edificios multifamiliares, la responsabilidad recae en la persona designada por los condóminos . Si no existe un acuerdo, los habitantes de la planta baja deberán asumir esta tarea.

Las propiedades deshabitadas o los lotes baldíos no están exentos de cumplir esta regla. Los dueños legales son los responsables directos de mantener el área libre de maleza, escombros y basura.

Sanciones y el programa Guadalajara Limpia

El incumplimiento de estas normas no pasa desapercibido para las autoridades del estado de Jalisco. Recientemente, se han endurecido las medidas de inspección para garantizar entornos urbanos más salubres.

A través de la iniciativa Guadalajara Limpia, el municipio busca fomentar activamente la corresponsabilidad ciudadana. El objetivo principal de este programa no es recaudatorio, sino formativo y de conciencia ambiental.

No obstante, quienes decidan ignorar sus obligaciones vecinales enfrentan sanciones económicas considerables. Las multas correspondientes se calculan con base en el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente.

Actualmente, las infracciones por no barrer la banqueta pueden oscilar entre los 2,346 y los 23,462 pesos. El monto final a pagar depende de la gravedad de la omisión y de la reincidencia.

Mantenimiento y prohibiciones adicionales

Además de la limpieza constante, los ciudadanos deben cuidar el arbolado urbano plantado en sus aceras. Se requiere regar las plantas periódicamente y reportar cualquier riesgo de caída a las autoridades.

Finalmente, está estrictamente prohibido obstruir el paso peatonal con macetas, vehículos o escombros sin autorización oficial . Mantener la banqueta despejada es un deber cívico que garantiza la seguridad de todos los transeúntes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OA