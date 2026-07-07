México informó hoy martes 7 de junio que investiga si Estados Unidos violó su soberanía para capturar al capo Ismael "Mayo" Zambada en 2024.

La consulta viene después de que el FBI exhibió el avión en el que viajaba el capo cuando fue detenido, presentado como parte de una operación de esta agencia.

"De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución" mexicana, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo".

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