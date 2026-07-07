La clase política en Coahuila enfrenta un nuevo sismo tras la detención de Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, acusada de los delitos de peculado y abuso de funciones. La captura de quien fuera conocida como la "Reina del carbón" marca el colapso de una red de influencia construida junto a su hermano, Antonio "Tony" Flores, basada en contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el control de posiciones políticas.

Una trayectoria marcada por escándalos y contratos

La estructura de poder de los hermanos Flores ha sido objeto de señalamientos durante años. Según el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, la mancuerna funcionaba bajo una división estratégica: "Tony era encargado de la parte empresarial. Tania de la parte política. Entre los dos cerraron la pinza del negocio" .

El ascenso de Tania Flores en la política estatal comenzó tras años de transitar por diversos partidos, hasta encontrar acomodo en Morena . De acuerdo con la información expuesta, el financiamiento para sus aspiraciones provino de la actividad empresarial de su hermano: "Con el dinero de millonarios contratos de Tony con la CFE, y con el modus operandi de Morena, los Flores financiaron campañas de ese partido y lograron un espacio para Tania".

Del Lamborghini a la detención

El historial de los hermanos Flores ha estado plagado de episodios polémicos que captaron la atención pública nacional. Uno de los más recordados fue la exhibición de riqueza por parte de Antonio Flores, quien fue fotografiado conduciendo un vehículo Lamborghini en las calles de Múzquiz, hecho que en su momento fue condenado desde Palacio Nacional, aunque sin consecuencias legales inmediatas.

La situación jurídica de la exalcaldesa se agravó progresivamente. En diciembre de 2025 fue vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones, y recientemente, ambos hermanos estuvieron involucrados en una persecución policial tras circular a exceso de velocidad en un vehículo blindado. El desenlace ocurrió este fin de semana, cuando la Fiscalía concretó la detención de Tania Flores.

¿Impacto en el futuro electoral de Morena?

La captura de la exedil no solo pone bajo la lupa la gestión municipal en Múzquiz, sino que plantea interrogantes sobre el control interno de Morena ante el proceso electoral de 2027 . Loret de Mola advierte que el caso es sintomático de una dinámica más amplia dentro del partido oficial:

"El caso también debe de prender las alertas en todo Morena, porque esta forma de hacerse de candidaturas y posiciones políticas es algo muy común en el partido oficial. Y hoy, que ya adelantaron su proceso interno de cara a las elecciones del 2027, se espera que el fuego amigo esté a la orden del día".

Mientras la dirigencia de Morena ha sostenido públicamente que no permitirá candidaturas con cuestionamientos sobre su honestidad, la detención de Flores reaviva el debate sobre la integridad de sus perfiles políticos y la posibilidad de que las investigaciones alcancen a otros niveles de esta red de corrupción en la entidad.

Con información de Carlos Loret de Mola

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