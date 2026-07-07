La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su administración solicitará información al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre la participación de Estados Unidos en la captura y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria cuestionó a las autoridades estadounidenses por las recientes revelaciones en medios mexicanos en torno a la detención del narcotraficante y subrayó la gravedad de que esta información sea confirmada, pues representaría una violación a las leyes de soberanía nacional y a los tratados internacionales.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, señaló que la dependencia pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar información sobre la participación de la agencia estadounidense en este operativo.

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El Gobierno de México preparó un informe sobre la captura de "El Mayo" Zambada luego de que el FBI donara un avión para ser exhibido en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México.

El interés en la aeronave radica en que esta fue la que se utilizó para el traslado de "El Mayo" hacia la ciudad de El Paso, Texas, en 2024, bajo circunstancias no del todo claras, para luego ser detenido por agentes estadounidenses.

"¿Quién mintió?": Sheinbaum apunta a participación del FBI en captura de "El Mayo"

Sheinbaum Pardo cuestionó este martes la versión de Estados Unidos sobre la captura del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada y preguntó "¿quién mintió?".

La Presidenta recordó que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró en 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación , pero señaló que un reportaje reciente sostiene que el FBI atribuye a esa agencia el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado a territorio estadounidense.

La Mandataria afirmó que esa contradicción motivó al Gobierno mexicano a solicitar nueva información sobre el caso, al señalar que "no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de Estados Unidos" cuando la versión oficial estadounidense había sido distinta.

"¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", dijo Sheinbaum.

Además, afirmó que su Gobierno "nunca" hará "acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás".

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos , luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que no fueron notificadas previamente sobre la operación que terminó con el histórico líder del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

Desde entonces, el Gobierno mexicano ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.

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MB